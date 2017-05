Sin freno ante la parálisis cerebral

Raúl Gil aguarda paciente frente al pabellón del Cabanyal. Viste camiseta blanca, pantalón corto marrón claro y zapatos a juego. Las gafas de sol y el pelo y la barba perfectamente cuidados también aportan su toque de elegancia. Viene de trabajar en la recepción de una clínica dental de la Cruz Roja para personas con discapacidad. Saluda con una sonrisa. La que ya no borrará en los próximos tres cuartos de hora. La misma con la que rechazará que le lleven a casa en coche: «Tranquilo, me voy andando. Es que hoy descanso, no entreno y yo necesito hacer ejercicio para evadirme». Raúl padece parálisis cerebral y se declara una persona feliz.

Tiene 36 años y lleva desde los 8 haciendo deporte. «He practicado varios. Fútbol, futbito, atletismo en pista... iba al Campeonato de España, era velocista. ¡Pero ya tengo una edad», indica. Hace tres años decidió pasarse a las carreras populares. Un amigo le propuso probar con el triatlón: «No sé nadar, pero me dijo que podía hacer duatlones». Ya lo ha dejado: «Yo tengo menos estabilidad que cualquier persona, así que hay más riesgos de que sufra caídas, por lo que entrenar en carretera implica más peligro en mi caso».

Otra vez la parálisis cerebral. La que ha condicionado toda su vida. Desde el momento del parto. «En mi caso fue porque al nacer no me dieron el oxígeno que me tenían que dar. Ya ves, por una décima de segundo que no haya tomado aire, tengo la enfermedad», explica sin amortiguar un milímetro la sonrisa: «Para mí no ha supuesto ningún impedimento. Desde pequeño he tenido este problema y he hecho todo lo que me he propuesto. Soy feliz».

«El deporte me ayuda a nivel de psicomotricidad y es un espacio para evadirme de otras cosas», asegura

Participará en el reto de 50 10K de Avapace de la próxima semana: «Correré viernes, sábado y domingo»

La piedra filosofal en su vida es el deporte. «A nivel de psicomotricidad me ayuda. Tengo problemas para hacer la zancada y gracias a la carrera a pie ando mejor. Aparte, es un espacio que me sirve para desconectar de otras cosas», señala Raúl Gil: «Tengo que hacer algo para entretenerme, evadirme de lo cotidiano. Aunque vaya solo. Para mí el deporte lo es todo».

Se entrena cinco veces por semana con el amigo que le introdujo en el duatlón. Los martes trabaja la técnica de carrera, los miércoles hace velocidad, los jueves toca gimnasio y los viernes toca otra vez técnica más alguna rampa. Sábados y lunes descansa, y para los domingos, de forma alterna, programa tiradas de diez y doce kilómetros. «Estoy corriendo hora y media o así», precisa: «Carreras hago una al mes. Tampoco me machaco porque soy como soy y si me apunto a alguna es para acabarla, si no, mejor no voy».

Pero esto tampoco es que le obsesione demasiado. A Raúl le importa disfrutar el momento. «Yo digo que siempre voy acompañado por mi amiga la ambulancia», bromea. Se refiere al vehículo que cierra las carreras. En el último 15K de Massamagrell, por ejemplo, alcanzó la meta por encima de la hora y 45 minutos estipulado como límite en el reglamento de la carrera. «Por suerte me dejaron acabarla, pero tampoco habría pasado nada. ¿Qué hago 12 kilómetros? ¡Pues ya tengo 12, a la saca!», proclama.

Esta prueba le sirvió como preparación para su gran reto, el Medio Maratón de Valencia. «El año pasado no pude acabarlo. Empecé a prepararlo en febrero, y eso para mí ya es demasiado tarde», señala Raúl. En unos meses abordará su objetivo de nuevo, sabedor de que puede ser el día de alcanzar la meta, aunque si debe volver a parar tampoco se sentirá decepcionado. «Se me cargan mucho los gemelos. Por ejemplo, en Massamagrell había subidas y no lo sabía. ¡Por eso me apunté! Acabé muy cargado», comenta sobre su dificultad para caminar.

Raúl es asmático y, por ejemplo, la humedad supone una losa casi insalvable para él en carreras nocturnas como la 15K de dentro de dos semanas. Pero es que hay aspectos cotidianos de las carreras que en su caso implican un obstáculo más: «Yo he de ir acompañado, porque tienen que ayudarme a abrir la botella de agua de los avituallamientos. Si nadie viene conmigo, he de parar... aunque tampoco pasa nada, llego un minuto más tarde y ya está».

Vuelve a sonreír. Como en toda la conversación. Recuerda que el próximo fin de semana es uno de sus favoritos desde que practica la carrera a pie. Como no podía ser de otro modo, cuenta con el apoyo de Benito Velasco, presidente de Avapace Corre. Y lógicamente, Raúl participa en el reto de 50 10K que tendrá lugar el próximo fin de semana en el Estadio del Turia. «Yo correré viernes, sábado y domingo. Empecé haciendo una 10K, luego dos, y ahora que estoy bien, hago tres», precisa. Quienes quieran, como Raúl, hacerle frente a la parálisis cerebral con una sonrisa y unas zapatillas, están a tiempo de apuntarse a una de las 10K que se celebrarán de forma consecutiva durante 50 horas.