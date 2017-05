«Soy mileurista, pero trabajo en lo que me gusta»

Cinco mundiales, cinco europeos y nueve campeonatos de España. Sus títulos la convierten en una leyenda viva de los deportes de contacto. Eva María Naranjo se ha coronado en muay thay, kickboxing, full contact, viet boxing y boxeo. La nuciera, de 38 años, asegura que afronta sus últimos meses como competidora. Habrá que esperar acontecimientos, porque otras veces se ha visto incapaz de dejarlo. La pasión ha sido más fuertes. En cualquier caso, antes de entonar su adiós definitivamente, quiere volver a gritar de euforia en el ring. Por delante, su proyecto de formación y una incipiente carrera como política.

Tenía previsto luchar por el título mundial supermosca de WBC. Debía enfrentarse a Zulina 'Loba' Muñoz, pero se suspendió el combate. ¿Cómo está?

Con mal sabor de boca, porque estábamos preparando muy bien este combate de boxeo, que iba a celebrarse en México. Nos hemos quedado como si nos tiraran un jarro de gua fría encima.

¿Qué ocurrió?

Muñoz es diez veces campeona del mundo. Hacía una defensa voluntaria del título, por lo que elige al rival. Y me eligió a mí públicamente, pero todavía no teníamos firmados los contratos. Cuando se sentaron para ver cómo peleaba yo, que soy la duodécima en el ranking, vieron que podía ser peligrosa y que podían perder. No querían arriesgarse porque era su última defensa voluntaria en ese peso antes de pasar de categoría. Como no habíamos firmado el contrato, se echaron para atrás y buscaron otra rival.

Tras practicar varios deportes de contacto, ha acabado probando el boxeo. ¿Por qué?

Siempre quise boxear. Fui campeona de España amateur y he disputado Europeos con la selección nacional. Al pasar a profesional, no he conseguido ningún título todavía. Pero aún estoy invicta como boxeadora profesional. Llevo siete combates ganados, ninguno perdido y un KO.

Empezó a practicar deportes de contacto hace 20 años. ¿Era muy difícil cruzarse con mujeres?

Era muy difícil. Peleábamos a cuentagotas. La presencia de la mujer es cada vez mayor. Las mujeres nos vamos haciendo un hueco en los deportes de contacto. Soy un referente en España para todas las practicantes y las jóvenes promesas que están saliendo en el muay thai y el kickboxing. Y me enorgullece. En España nadie ha conseguido lo que yo he logrado. Estoy intentando hacer algo en el boxeo y retirarme por todo lo alto.

¿Se retira definitivamente?

Estoy dando los últimos coletazos porque este año ya me retiro. Llevo siete años diciéndolo, pero este año voy a intentar que sea el último. Entreno y no tengo lesiones y, si saliera una oportunidad importante para 2018, pues nos lo plantearíamos. Pero mi idea es colgar los guantes este año porque tengo otras facetas en las que me estoy implicando mucho, como la escuela de muay thai que dirijo en La Nucía y la concejalía. Todo lleva mucha dedicación. Los atletas tenemos fecha de caducidad.

Es concejala de Comercio en La Nucía, su tierra de adopción. ¿Choca ver a una boxeadora en política?

No sé si choca, pero muchos grandes deportistas han acabado en la política. Yo siempre estaré para mi pueblo, ya sea en la política o no. Me implico en todo lo que hago. Lo estoy llevando bastante bien.

¿Qué reacciones se ha encontrado en el ámbito político?

Me gastan bromitas, pero no hay ningún problema. Estoy en política a nivel de mi pueblo. Si me propusieran algo a nivel nacional, diría que no. Mi trabajo no es ser política, sino ser entrenadora y dar clases. Pero es una experiencia que está muy bien.

¿Cómo empezó todo?

Entré hace menos de un año porque dimitió una compañera y la siguiente de la lista era yo.

¿Hay similitudes entre los combates de boxeo y los de política?

En la lucha en el ring, acabamos dándonos abrazos. Es un deporte en el que, aunque sea de contacto y te pegues, siempre acabas haciendo amigos y nos vamos a tomar copas. En la política creo que no. Acaba un pleno y, aunque luego coincidas en actos, no llegas a hacer una amistad como hacemos en el ring. Pero por mi forma de ser, me gusta llevarme bien con todo el mundo.

¿Le han felicitado por su aventura política?

Claro, porque la gente que me conoce ve que soy una persona limpia, transparente y cercana. Hay mucha gente que se alegra de que esté ahí. Otros a lo mejor no. La política tiene muy mala fama en los últimos años. Hay mucha corrupción, y ya no hablemos de un partido o de otro. La política está un poquito podrida.

¿La política debería aprender en ciertos aspectos de los deportes de contacto?

No sé. Yo me considero una persona bastante humilde. Creo que en la política falta un poco de humildad a veces.

También es concejala de Igualdad en funciones. ¿Le gusta?

Me encanta. Todavía hay mucha desigualdad por el mundo. Me siento orgullosa de poder ser también un icono como mujer que ha brillado en los deportes de contacto.

¿Alguna vez ha sufrido la discriminación en el deporte?

Discriminación no tanto, pero desigualdad sí. Mis compañeros siempre me han tratado súper bien. Pero hay desigualdad. Las mujeres, cuando subimos al ring, nos pegamos igual que los hombres y cobramos menos. Y en boxeo, las mujeres hacen asaltos de dos minutos y los hombres, de tres. Una mujer entrena lo mismo que un hombre. ¿Por qué tenemos que hacer menos tiempo?

¿Los deportes de contacto se ven muy asociados al hombre?

Claro. Pero no solo deportes como el boxeo o el muay thai. Casi todas las federaciones están gobernadas por hombres. Hay mujeres que podrían dirigir perfectamente una federación.

Usted dirige un club.

Soy la presidenta del club de muay thai de La Nucía. Y también directora del departamento de muay thai de la federación valenciana. Y dentro de la federación española de boxeo, llevo el departamento de Deporte y Mujer.

¿Ha podido vivir de competir?

De la competición no he podido vivir. Vivo de dar clases. Soy autónoma. Soy mileurista, pero trabajo en lo que me gusta. Y tengo la satisfacción de ayudar a niños a que sean mejores atletas y personas. Soy monitora, pero no dejo de ser educadora. Llevo a dos niñas que han sido campeonas de España y están súper motivadas. Del Ayuntamiento de La Nucía cobro 640 euros al mes como concejala al no tener dedicación exclusiva.