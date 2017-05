La chica de oro debutará en otro maratón de récord

Le llaman la chica de oro, podría ser porque a sus 62 años, Pilar Algarra es una asidua a lo más alto del podio en su categoría. Hace un lustro, la pérdida de su marido le llevó a la carrera a pie: «Iba al gimnasio pero nunca me había animado a correr. Una amiga me dijo que quizás era una buena terapia. Así fue». José Luis se marchó un mes de enero y en agosto ella se sumó al equipo de Suso de la Fuente: «Allí encontré a mi otra familia. El entrenador me preparó para mi primera 10K, creía que no iba a ser capaz de terminarla. Al día siguiente de la carrera me llamaron del club diciéndome que había quedado la primera en mi categoría. No lo podía creer, así que recogí el trofeo allí mismo».

Desde ese momento no ha dejado de correr: «Participo en una o dos pruebas por semana». Hasta que llegó su primer medio maratón: «Fue el de Valencia hace tres años y sin buscarlo volví a ser la más rápida. Experimenté una sensación increíble». Le gusta tanto el asfalto como el trail y ese el principal motivo por el que todavía no ha disputado sus primeros 42.195 metros. Debutará el próximo 19 de febrero en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP: «Quería correr la cita reina antes de hacerme más mayor. Lo más duro va a ser tener que dejar de participar en carreras sobre todo a partir de agosto. A ver si soy capaz, espero que sí». En el vocabulario de Pilar no existe la palabra miedo y aunque respeta la distancia es consciente de que con disciplina y buena preparación un buen resultado es posible: «No descarto terminar entre las tres más rápidas de mi categoría, yo trabajaré y luego Dios dirá. Sé que Luis Miguel que siempre está conmigo y me apoya».

Pilar es una de las más de 8.000 personas que ya se han inscrito al maratón más rápido en suelo español superando los corredores que confirmaron su participación hace un año. La organización ha informado que un 43% de éstos son de la Comunitat, un 29% llegará del resto de España, y los demás son extranjeros, entre los que cada vez tiene más aceptación el primer maratón con etiqueta de oro del país. La 10K Valencia Trinidad Alfonso que se disputa de manera paralela continúa sumando adeptos, sobre todo mujeres, más de la mitad de los 1.600 corredores confirmados.