«Si volviera a nacer, haría halterofilia mil veces más»

Estefanía Juan dibujó el año pasado un punto y aparte en su carrera deportiva. Se le volvieron a resistir los Juegos Olímpicos y decidió aparcar las competiciones. Sin embargo, a sus 35 primaveras, continúa estrechamente ligada a la halterofilia. Ha cambiado de posición y ahora imparte lecciones como entrenadora. Nunca se cierra puertas. Y el crossfit le ha enseñado un nuevo camino.

¿Cómo es su nueva vida?

No ha cambiado tanto. Este año he decidido no competir, pero sigo vinculada a la halterofilia. Ahora me dedico más a entrenar a gente y sigo en lo que me gusta. Ahora, visto desde la otra parte, es más difícil estar de entrenadora que de levantadora. De levantadora, compites, haces tus intentos y ya está. Pero como entrenadora no eres tú sola, sino que tienes a mucha gente competiendo.

LAS CLAVES IMAGEN DE LA HALTEROFILIA «Ya no es un deporte con el que la gente se echa las manos a la cabeza. Se ve como algo más normal» LA FIGURA DE LYDIA VALENTÍN «Tiene una imagen que vende, fuera de ese estereotipo que la gente tiene y que no es real»

Se ha proclamado campeona de España 25 veces, ha conquistado Europa en tres ocasiones (1997, 2006 y 2007) y logró un oro en el Mundial júnior (2000). ¿Es definitiva la decisión de dejar de competir en halterofilia?

No puedo decir que sea definitiva, porque no lo sé. No descarto ir a alguna competición de halterofilia el año que viene. No tengo ninguna lesión y estoy bien. Igual estoy entrenando, me veo capacitada para hacer por ejemplo el Campeonato de España y me presento.

¿Ha resultado muy duro apartarse de la competición?

Empecé con 11 años. Y antes de los 14 ya me fui al equipo nacional. Ha sido una decisión dura y todavía no la tengo clara (ríe). El año pasado, después de ver que no conseguíamos las plazas necesarias para los Juegos Olímpicos, hice el Campeonato de España. Pero ya no he vuelto a competir. En junio hará un año que no compito.

¿Se le queda clavada la espinita de no haber ido a unos Juegos?

Sí. Y creo que se quedará ahí para los restos. Llevo peleando detrás de unos Juegos desde el 2000. En el 2000, me quedé fuera porque, según el entrenador, era joven. En 2004, me quedé a las puertas. En 2008, decidí dejarlo. Y en 2012 y 2016, también me quedé a las puertas. Estás ahí, pero no acabas de rematar la faena. Para un deportista de élite, ir a unos Juegos es lo más. Si me dan a elegir entre una medalla de un Mundial o ir a unos Juegos, elijo ir a unos Juegos.

¿Cómo fue esa crisis de 2008?

Fue una crisis de ansiedad. Me agobié y cometí el error de irme. Dejé el equipo nacional y me vine a Alzira. Estuve un año sin entrenar, pero tuve que volver porque me fui como me fui.

¿Qué es lo mejor y lo peor que le ha dado la halterofilia?

Todo lo que me ha dado es bueno. Si volviera a nacer, volvería a hacer halterofilia una y mil veces más. Cuando empecé, la halterofilia femenina no era olímpica. Empecé a competir en 1995 y la halterofilia femenina entró en el 2000. Se ha visto la evolución. Antes, en un campeonato, no había tantas chicas como ahora. La imagen de las chicas ha cambiado y las redes sociales han hecho que el deporte se conozca más. Y con el crossfit, la practica mucha más gente. Ya no es un deporte con el que la gente se echa las manos a la cabeza. Se ve algo como algo más normal.

¿Puede vivir de la halterofilia?

Puedes vivir mientras obtienes resultados y tienes becas. Pero eso no te da para luego. Tienes que buscarte la vida.

Y usted se la ha buscado como entrenadora.

Sí. Trabajo en un centro deportivo que se llama OnSport y doy clases de halterofilia a la gente de crossfit. Hemos hecho un equipo y poco a poco la gente se va animando.

Pero usted también ha comenzado a practicar crossfit.

Hago mis pinitos. Todavía no a nivel de competición, pero tampoco lo descarto. Lo que me venga.

¿Entonces deja la puerta abierta a competir en crossfit?

No sé. Me gustaría el año que viene hacer una o dos competiciones.

Es uno de los deportes de moda. ¿Ha llegado para quedarse?

Yo creo que ha llegado para quedarse. Hay tanta variedad de ejercicios y movimientos que la gente no se aburre. Es un entrenamiento dinámico. La superación diaria es lo que crea la adicción. En Estados Unidos, que es donde nació, cada vez va a más. Ahora llena estadios de fútbol. Mueve muchísima gente y muchísimo dinero.

¿Qué tiene Alzira para que hayan surgido tantos talentos en la halterofilia?

El entrenador que había antes, Julián Perea, ha cuidado siempre a los niños. Ha ido mucho a los colegios a hacer captación. Ha sacado tres olímpicos, tres campeonas de Europa, campeonas del mundo júnior... Es el deporte rey de Alzira.

Su sobrina, Alba Sánchez, es la gran esperanza de la halterofilia española. ¿Ella acabará arrancándole la espinita de los Juegos?

Seguro. Y seguramente en Tokio. El equipo español está a un nivel muy alto y estoy segura de que lograrán más de dos plazas. Hasta ahora hemos conseguido una plaza y estábamos más limitadas. Con el equipo que hay ahora, si todo va bien, Albita puede estar en Tokio.

Alba, de cría, sufrió el rechazo se sus compañeros de colegio.

Yo ese problema no lo tuve. Jamás he tenido ningún problema de machismo o de desigualdad. Los chicos y las chicas cobramos lo mismo y estamos en igualdad de condiciones. Jamás he tenido ninguna traba en la halterofilia por ser mujer.

Lydia Valentín se alza como el referente de la halterofilia española. ¿Qué le parece su figura?

Tiene una imagen que vende. Es una chica guapa, fuera de ese estereotipo que la gente tiene en su mente y que no es real. Es un reclamo, sobre todo para las mujeres, que la tienen como un icono de la halterofilia y del deporte español.

Usted también ha reivindicado su imagen en alguna ocasión.

Cuando he hecho algo, ha sido para que se quite esa imagen. Hay gente que me dice que me imaginaba de otra forma. Y pienso: «¿Qué te imaginabas? ¿Un hombre?». Soy una mujer deportista. Ni más ni menos. Haga halterofilia o gimnasia rítmica. No por hacer halterofilia tengo que parecer un hombre.