«Los padres aún son reacios a que las niñas jueguen»

Los 13 meses que estuvo sin jugar se le hicieron eternos. Maite Pellicer dejó de competir al quedarse embaraza, aunque regresó por la puerta grande. La valenciana se reincorporó con la temporada comenzada y ha acabado conquistando la liga territorial. Algo que perseguía desde hacía cuatro años. Se erige en uno de los pesos pesados del Tecnidex. Como veterana, echa la mirada atrás y celebra el crecimiento del rugby femenino en la Comunitat. Ella empezó a practicar este deporte cuando apenas había mujeres que lo hicieran. Es profesora asociada en la Facultad de Educación Física de la Universitat de València, aunque también encuentra tiempo para entrenar a las categorías inferiores de su club. Su hija, que ya consigue mantenerse en pie, se abraza al balón oval dibujando una sonrisa. Tiene buena maestra.

¿Se han quitado la espinita ganando el título autonómico?

Sí, por fin. A la tercera va la vencida. Era nuestro claro objetivo del año y estábamos todas súper motivadas para conseguirlo.

También disputaron el playoff de ascenso a División de Honor.

Íbamos con esperanzas, porque tampoco sabíamos exactamente cuál era el nivel al que nos íbamos a enfrentar. El primer partido nos puso los pies sobre la tierra. El nivel era un poco más alto del que esperábamos. Fue una experiencia muy bonita. Hay que seguir trabajando para poder estar a ese nivel.

¿Cómo fue la vuelta a la competición tras la maternidad?

Fue bastante rápido, aunque se me hizo muy largo el tiempo sin jugar. Estuve sin jugar durante el embarazo más cuatro meses. Volví en diciembre. Tienes que asumir que no es lo mismo, pero me voy cogiendo. Estoy muy contenta de seguir jugando, que es mi pasión.

¿Sigue entrenando al equipo sub-14 del Tecnidex?

Estuve entrenándolo durante el embarazo. Y ahora, con la niña, es un poco más complicado compaginarlo, pero echo una mano.

¿Ya no ejerce como capitana?

Como no empecé la temporada, hay dos chicas que toman el relevo generacional. Hace falta que otra gente empiece a tomar decisiones en el campo y lo están haciendo muy bien. Estamos muy contentas las veteranas de tener gente que viene detrás pisando fuerte.

Se está barajando la posibilidad de crear una segunda división nacional para la próxima temporada. ¿Cómo ve esta iniciativa?

En la Federación están haciendo un esfuerzo para que salga, aunque todavía no está nada claro. Es necesario. Hay un salto muy grande entre las ligas territoriales y la División de Honor. Ese paso intermedio daría mucha vida a los equipos que están ahí queriendo ascender.

Además, el Tecnidex va a participar en la primera edición da Copa de la Reina, siendo Valencia una de las tres sedes.

Sí, es de rugby 7. Es un formato muy interesante y con equipos de mucho nivel. En los últimos años ha bajado bastante el nivel de rugby 7 y quieren retomarlo porque ahora es deporte olímpico y hay que fomentar que salgan jugadoras.

Tiene 32 años y fue una de las pioneras del rugby femenino en la Comunitat. ¿Orgullosa?

El otro día hicimos una jornada de veteranas y yo era de las más jóvenes. El equipo de la Universitat Politècnica empezó a jugar la liga madrileña. Yo los primeros años no estuve, aunque soy de las jugadoras que quedan que competía en Madrid. Pero hay gente mucho más mítica que yo. Ellas son las que han llevado la batuta del rugby femenino. Si no las hubiese visto jugar a ellas, jamás habría pensado que se podía jugar a rugby femenino en la Comunitat.

Usted jugó un papel de liderazgo en el nacimiento de la liga femenina valenciana en 2010.

El Politécnico éramos el único equipo de la Comunitat. Nuestra idea era no tener que desplazarnos a Madrid todos los fines de semana. Surgieron más equipos y la necesidad de crear una liga valenciana. La idea era acabar jugando una liga de rugby 15 de calidad, que es lo que tenemos ahora.

¿Se encontraron con muchas puertas cerradas?

La gente, por motivos de trabajo o estudios, se iba yendo. Mantener un equipo era muy complicado. Nos quedamos muy pocas veteranas, seis o siete. Llegó un momento en que la Politècnica decidió que no quería tener federados. Entonces nos pusieron en apuros, sobre todo económicos. Nos teníamos que pagar todo. Y empezamos a buscar apoyo fuera de la universidad. Encuentras muchos problemas, pero nunca me he planteado dejar de jugar ni dejar este grupo de personas que habíamos formado. Al final, gracias a las gestiones que hicimos con el Tecnidex y a que tenían muy buena predisposición, aquí estamos. Ellos querían tener un equipo femenino. Estamos súper contentas y cada año más implicadas.

¿Sigue habiendo prejuicios?

Sí, todavía hay mucho prejuicio. Se considera que la fuerza o la lucha es algo masculino. Pero no tiene nada que ver. Y además el rugby es un deporte muy complejo tácticamente e implica mucha inteligencia y visión de juego más allá de lo que se ve, que son los choques. El contacto le da valor al rugby. Tienes contacto físico con el rival y después te tomas una cerveza con las chicas contra las que acabas de jugar como si nada hubiese pasado. Hay gente que piensa que somos cuatro locas las que jugamos. Pero no. Hay mucha gente ya. La gente está cada vez más concienciada de que todas las personas pueden hacer todo tipo de deportes.

¿Ha sentido rechazo?

Mis compañeros siempre han sido muy respetuosos con la mujer. Machismo hay siempre. Ha sido una cosa tradicional de hombres y puede ser que todavía cueste un poco. Pero la gente ha visto con muy buenos ojos la incorporación de la mujer al rugby.

¿Y fuera del rugby?

Ese es el problema. Decimos que el rugby somos una gran familia. Compartimos un sentimiento y una forma de vivir. Pero desde fuera, el desconocimiento sí que hace que la gente te discrimine. Pero hace mucho tiempo que esos comentarios me pasan desapercibidos.

¿Hay gente que ve incompatible jugar a rugby con la feminidad?

Con ser femenina, con la maternidad... Parece que una jugadora de rugby es algo muy rudo. Pero somos chicas normales. Hay de todo.

Nunca ha habido ningún equipo de la Comunitat en División de Honor. ¿Ese es su reto?

No es nada descabellado ni creo que sea algo muy a largo plazo. En la Comunitat, ha subido mucho el nivel durante los últimos años. Ahora hay categorías inferiores y ahí está la clave del éxito. Hay que mover sobre todo a los padres para que dejen jugar a sus hijas. Los padres todavía son un poco reacios a que las niñas jueguen a rugby. He oído a padres que han dicho: «Mi hija, no». Y el hijo juega. Y no porque la niña no quiera. Si la niña se puede hacer daño, el niño también.