«Estoy trabajando mucho la parte mental; me ayuda»

El Club de Campo del Mediterráneo ha vivido unas semanas trepidantes. Sergio García, rutilante campeón del Masters de Augusta, acudía a las instalaciones de Borriol el martes para recibir un cálido homenaje. Sobre esa hierba, dio sus primeros golpes tras soltarse a caminar. Es su casa. Conoce a la perfección cada palmo del terreno, donde los niños sueñan con, algún día, aparecer también con la chaqueta verde. Durante el pasado fin de semana, este recinto pudo disfrutar de la golfista valenciana con más proyección. Carla Tejedo conquistó el Campeonato de la Comunidad Valenciana Femenino. La castellonense, de sólo 15 años, se prepara a conciencia.

¿Cómo le ha sentado el triunfo?

La verdad es que ganar este torneo no me lo esperaba. Quería quedar en el top-10, pero los dos primeros días salieron redondos y el último día pensé: «Vamos Carla, éste es tu momento y lo puedes conseguir». Tenía que dar el máximo de mí. Me sentí muy bien y eso es lo más importante para mí.

Había jugadoras de gran nivel, como la estadounidense Hannah O' Sullivan, segunda del ranking mundial amateur, o la murciana Raquel Olmos, que ganó en 2016.

Sí. Por eso me ha sentado muchísimo mejor. Me ayuda a seguir y a tener más confianza en mí. Era bastante difícil, pero salió todo bien.

LAS CLAVES Nivel valenciano en las mujeres«No hay muchísimas chicas que jueguen,pero las que hay lo hacen bien. Nos defendemos» Las etiquetan que rodean al golf«Hay muchos clubesque son elitistas, peroel nuestro no. Siempre estás acogido»

¿Cuál es la clave de su juego?

Entreno muchísimo. Si no entrenas, no te va a salir nada, sólo cuando te acompañe la suerte. Estoy trabajando muchísimo la parte mental y eso me ha ayudado bastante en este torneo.

¿Va al psicólogo para mejorar su rendimiento?

Es muy importante. Porque enseguida puedes dar un mal golpe o hacer un mal hoyo y, por ese motivo, se te puede ir la cabeza y fastidiar toda la vuelta. Llevo poco tiempo trabajándolo, pero está bastante bien. Hay que estar muy concentrado y no irse de la partida.

Con este éxito, entra en el ranking mundial amateur.

El torneo anterior, que fue el sub-18 de la Comunidad Valenciana, lo gané. Pero el problema es que, por malos resultados, no puntuó la prueba. Pero gracias a este trofeo ya he entrado en el ranking.

Además, ha escalado desde la vigesimosegunda posición en el ranking nacional girl hasta el séptimo puesto. ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

De momento no quiero vivir del golf, pero si pudiera irme a estudiar a Estados Unidos y veo que la carrera me va bien y el golf está dando sus frutos, me gustaría estar en el circuito americano.

En Estados Unidos es bastante más fácil compaginar el deporte con los estudios superiores.

Sí, hay universidades en las que se compagina muy bien los estudios con el golf. Te becan y es todo diferente. Te ayudan mucho. Y el golf está muy arriba en Estados Unidos.

¿Cómo empezó su afición?

Mis padres jugaban. Hubo un año en que me apuntaron al cursillo de tenis y golf y me decanté por el golf. Me lo empecé a tomar en serio a los 12 años, cuando jugué mi primer campeonato de España. Estoy trabajando cada vez más.

¿Su entorno de amistades qué le dice?

De mi grupo de amigas del colegio, casi ninguna hace deporte. Me dicen que para qué hago tanto. Pero yo les digo que me gusta. Me dan la enhorabuena, pero no le dan importancia.

¿Tiene algún referente?

Por la mentalidad y la motivación que tiene, me fijo en Jon Rahm. Pero mi jugador favorito es Rory McIlroy.

¿Y en cuanto a mujeres?

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda.

Ellas dos representaron a España en los Juegos de Río. El golf volvió a ser deporte olímpico 112 años después.

Ya era hora. Es una motivación porque, si de mayor eres buena, puedes ir a unos Juegos Olímpicos.

¿Ese es su sueño?

De momento no lo he pensado, pero bueno, si van bien las cosas...

¿Cuál es el nivel del golf femenino valenciano dentro de España?

Bastante bueno, porque no hay muchísimas chicas que jueguen, pero las que hay lo hacen bien. La Comunitat Valenciana, cuando vamos a los campeonatos interterritoriales, nos defendemos bastante bien.

¿Es especial conseguir este trofeo en un campeo como el de Borriol, donde creció Sergio García?

El campo en sí es una pasada. Está muy bien cuidado y es muy bonito. Me hacía ilusión porque es un campo que conozco bastante.

Sergio García ha dado una auténtica lección. Con 37 años, ha logrado su primer 'major' al imponerse en el Masters de Augusta.

Sí. Sobre todo mantuvo muy bien la cabeza en Augusta. Se le notó. Es súper bueno. Es brutal.

¿Lo conoce personalmente?

Tengo varias fotos con él, pero ya está.

¿Cuántas actividades llega a realizar al cabo de una semana aparte del colegio?

Entreno martes, miércoles, jueves y viernes. Estudio inglés lunes y jueves. Y voy a clases de apoyo de física y química y matemáticas. Me viene bien por las clases a las que falto. No paro.

¿Y cómo compagina todo?

Es súper difícil. Tienes que estudiar en los hoteles o en el coche... Tienes que aprovechar cada momento. Los torneos coinciden con exámenes y tengo que hacerlos cuando vuelvo, por lo que voy atrasada. Muchísimos fines de semana tengo competición. Cuesta mucho.

¿El golf requiere un esfuerzo físico importante?

En tenis, por ejemplo, puedes entrenar en cualquier pista porque son todas iguales. O de tierra batida o pista rápida. Pero en el golf, cada campo es distinto. Entonces siempre tienes que ir allí a entrenar para conocer el campo. Estás cinco horas pegándole a la bola. Y he llegado a recorrer unos 60 kilómetros en un torneo. Tienes que estar muy fuerte física y mentalmente. Es súper importante la parte inferior, las piernas.

¿Es mucho más difícil para una mujer que para un hombre llegar a vivir del golf?

Claro. Los hombres tienen muchísima prioridad. Las mujeres tienen menos torneos y ganan menos dinero. Las infravaloran. Pero eso tendrá que cambiar a la larga. Hay una evolución y la situación ha mejorado bastante.

¿Los premios en los grandes torneos resultan muy distintos para hombres y mujeres?

Un hombre puede llegar a ganar, como Sergio García en el Masters de Augusta, 1,9 millones de dólares. Una mujer no llega al millón. Hay muchísima diferencia. Y a las mujeres va muy poca gente a verlas en comparación con los hombres.

¿Cuántas españolas viven del golf actualmente?

Que no pierdan dinero debe de haber cuatro o cinco.

¿Participa en torneos mixtos?

Hasta la categoría sub-16, los campeonatos son mixtos normalmente. Pero, en mayores de 16 años, todos son separados. Hay torneos de chicos profesionales en los que juegan algunas chicas, pero porque las invitan. No juegan juntos casi nunca.

¿Considera positiva esa separación?

No creo que sea ni bueno ni malo. Puede beneficiarte por una parte y perjudicarte por otra.

Su club, el Golf Costa de Azahar, intenta alejarse de las etiquetas que envuelven a este deporte.

Es un club familiar. Es un campo súper pequeño y somos muchísima gente. Es una gran familia. Siempre tienes a alguien a la hora de entrenar.

¿Se sigue viendo el golf como un deporte exclusivo?

En nuestro club, no. Hay muchos campos en los que no hay gente, pero en el nuestro hay muchísima. Hay muchos clubes que son elitistas, pero el nuestro no. Siempre estás acogido y siempre puedes jugar con quien quieras.