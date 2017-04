PEPE RIBES, UN SABIO DE LOS SIETE MARES

El deporte está repleto de pequeños grandes fenómenos. Tipos que son un referente en su especialidad pero que no trascienden, no calan en la sociedad. Si me doy media vuelta y pregunto a la gente que tengo por aquí quién es Kilian Jornet, casi nadie sabrá darme una respuesta. Y el señor de las montañas, años y más años arrasando en los trails, en las carreras entre riscos, se sentaría en el Olimpo del deporte español entre Rafa Nadal y Pau Gasol por sus méritos, por su grandeza, por su prestigio internacional.

Aquí en nuestra tierra tenemos a una estrella de la vela que puede pasear por la calle Colón sin que lo paren ni una vez. Es Pepe Ribes, un regatista de Benissa con un currículo imponente. El alicantino ha dado la vuelta al mundo a vela cinco veces: cuatro en la Volvo Ocean Race y una en la Barcelona World Race. O se ha mezclado con la nobleza de la náutica en sus tres participaciones en la Copa América (2000, 2003 y 2007). Y mucho más.

Ribes le debe la afición a un amigo de sus padres. Un médico de Gandia que todos los sábados se desviaba por Benissa para recogerlo antes de ir a pasar consulta en los astilleros Belliure de Calpe. Y allí, el dueño, Vicente Belliure, que fundó la empresa en 1953, tenía un barquito de la clase optimist que había comprado para sus hijas y que acabaron usando Pepe y otros chavales para aprender a navegar de la mano de un navegante de Alicante llamado Ernesto Bobet.

Aquel chaval de siete años acabó completamente enamorado del mar. No había otro momento en la semana mejor que ese rato maniobrando entre los barcos pesqueros que fondeaban en el puerto, pues no existía aún el club náutico. No había otra afición que le reportara esas sensaciones, ese desafío, ese aprendizaje con el timón en la mano y la mirada al frente.

De adolescente le soltó a sus padres de sopetón que quería ser regatista profesional y en cuanto se repusieron, con 19 años, se machó a Mallorca para hacer la mili y, ya puestos, se quedó allí para aprender todo lo que pudiera sobre la navegación a vela.

Ribes siempre ha sido una esponja. Su obsesión por aprender ha sido el norte de su brújula y eso le ha permitido ser quien es. Año tras año ha ido adquiriendo conocimientos sobre construcción de barcos, diseño, como trepar por los mástiles o descolgarse por la proa. Y encima tuvo la fortuna de que, ya con un nombre, se celebrara la Copa América a 100 kilómetros al norte de su pueblo y la Volvo Ocean Race a 60 kilómetros al sur.

El regatista, de 45 años, lleva casi 300.000 millas navegadas en regata, más de 500.000 kilómetros, y quién sabe cuántas a bordo. Y en la Copa América de Valencia fue uno de los pocos españoles reclutados por un desafío extranjero, el Victory Challenge sueco, como Rafa Trujillo (+39) o el también valenciano Nacho Braquehais (Luna Rossa).

Quedan seis meses para que la Volvo Ocean Race, la gran vuelta al mundo con escalas, salga desde Alicante y varios equipos le tiran los trastos. Su fama de hombre sabio, que lo mismo sabe de vientos, que de velas, que de piezas del barco, se cotiza. Y mientras trabaja como capitán del Platoon, el barco de un armador alemán que participa en las 52 Super Series, una de las competiciones anuales más golosas.

Una vida subida al barco, que no entiende de celebraciones. En 2014, su hijo nació un 3 de diciembre y antes de que cumpliera el primer mes ya estaba embarcado en una nueva vuelta al mundo, su sueño desde niño.

Aquel chiquillo que viraba encima de un optimist en aguas de Calpe, el mismo que se chupaba los dedos cuando su madre cocinaba el 'cruet de peix', un guiso típico de pescadores que lleva, entre otros ingredientes, patatas y varios tipos de pescado, siempre se imaginaba dando la vuelta al planeta, doblando los grandes cabos australes -Buena Esperanza, Leeuwin y el de Hornos-, viviendo grandes aventuras.

Aunque ni la imaginación de un niño pudo alcanzar lo que le sucedió el 21 de mayo de 2006, cuando el Movistar, el barco con el que participaba en la Volvo Ocean Race, naufragaba, nueve días después de partir de Nueva York, en medio del Atlántico Norte, con la fortuna de que la tripulación pudo ser rescatada por los 'rivales' del ABN Amro 2, que, encima, llevaban a bordo el cadáver de Hans Horrevoets, de 32 años y padre de un niño, que había muerto tras caer al agua tres días antes.