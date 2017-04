Javier Fernández se cae del podio mundialista

helsinki. El japonés Yuzuru Hanyu, vigente campeón olímpico, conquistó ayer su segundo título mundial de patinaje artístico, en Helsinki, al superar a su compañero de entrenamientos y defensor de la corona universal, Javier Fernández. El español estuvo irreconocible y nervioso en el programa libre, con caída incluida, y se quedó a los pies del podio tras acabar el programa corto en el primer puesto el jueves, cuando el madrileño estableció un nuevo récord de Europa. Fernández, campeón mundial en 2015 y 2016, sólo pudo ser sexto en el programa libre con 192,14 puntos (para un total de 301.19) debido a varios errores, incluida una caída.

«Me ha faltado la decisión mental de saber que iba a salir a ganar. Espero que esto sea algo positivo para la temporada que viene con los Juegos Olímpicos y no tenga la presión de ser otra vez campeón del mundo», explicó el madrileño. Tras dos bronces y dos oros, Fernández salió del podio por primera vez en un lustro: «Me he metido en el hielo y ya no estaba al cien por cien seguro de si lo iba a hacer bien o mal».