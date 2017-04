El debut inesperado de Raquel Lacomba

Raquel Lacomba es una de las personas que en noviembre se pondrán por primera vez detrás del arco de salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. «Voy a intentarlo», comenta esta enfermera de 44 años. Paradójicamente se inscribió horas después de haber decidido no apuntarse más a ninguna carrera: «En 2016 corrí el medio maratón. En el kilómetro 18 sufrí una crisis y creía que no podía terminar. Al final lo hice». Esa sensación de satisfacción que experimentó al cruzar la meta pudo más que el mal momento: «Me vi acobardada y dije que nunca más, pero luego se abrió el plazo para el maratón y. bueno, no sé si me he tirado de la moto. Como suelo entrenarme al atardecer, el sol y el calor me jugaron una mala pasada».

Raquel tiene en su marido Luis uno de sus mayores motores: «Él practica bicicleta de montaña y cuando empecé a correr yo le decía que no iba a poder pasar de cinco kilómetros, pero él me animaba. Pasé de las pruebas de cinco a las de diez, luego la 15K y después llegó el medio. y aquí estamos». Aunque se enganchó a la carrera a pie gracias a su sobrina: «Ella ya corría, es más jovencita. Le dije que quería hacer ejercicio y me dijo que lo intentara y dos años después aquí estoy».

Raquel es un ejemplo de las miles de personas que practican malabares con el tiempo para poder combinar familia, trabajo y planes de entrenamiento: «Voy al hospital a turnos pero tres días a la semana salgo a entrenarme seguro. Intento correr dos días 10K y otro una tirada más larga. Es complicado porque hay veces que trabajo de noche, o de tarde, los hijos tienen actividades y también tienes que estar pendiente de ellos. Se intenta y la familia también me ayuda mucho». Aunque quedan todavía varios meses para el 19 de noviembre, Raquel tiene claro que va a disfrutar: «No me agobio, quiero pasármelo bien». Algunos compañeros de la Quirón, donde trabaja, le han dado algunos consejos y también le han advertido de que habrá momentos duros: «Me hablan de la alimentación, también de ese kilómetro 30. me comentan también lo emocionante que es la llegada».

«Tendré a familiares en puntos estratégicos para que me ayuden», comenta. Aunque se lo tome con tranquilidad tanto ella como el resto de inscritos deberán recordar que en esta edición, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP ha limitado el tiempo para completar la carrera a 5 horas y 30 minutos. Para ese 19 de noviembre todavía queda tiempo, ahora sólo piensa en su próximo medio maratón, el de Ojos Negros.