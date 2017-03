Encuentran la camiseta que Brady extravió tras la Super Bowl

Misterio resuelto. El FBI, tras una laboriosa investigación que ha llevado más de un mes, ha localizado la camiseta que Tom Brady extravió al término de la Super Bowl LI, en la que condujo a los New England Patriots a una histórica remontada frente a los Atlanta Falcons de la que no existían precedentes y que permitió al conjunto dirigido por Bill Belichick hacerse con su quinto título de campeón desde que el entrenador y el quarterback llevan el timón del equipo de Nueva Inglaterra.

El episodio final ha respondido a lo rocambolesco de esta historia. La valiosa prenda, que la Policía de Houston, encargada del caso al haberse disputado el encuentro en el NRG Stadium de Houston, valoró en 500.000 dólares, ha aparecido en México y estaba "en posesión de un miembro acreditado de la prensa internacional". Para rematar el surrealismo de la situación, junto a ella ha sido localizada otra que Brady portó en el triunfo de los Patrios ante los Seattle Seahawks en la Super Bowl XLIX, de la que no existía constancia de su desaparición.

"Estaba aquí. Sé exactamente dónde la puse", había exclamado incrédulo el pasado 5 de febrero Brady cuando, al regresar a los vestuarios tras hablar con la prensa, vio que la camiseta que deseaba guardar como recuerdo de una de las mejores jornadas de su vida no estaba. "Esto no es bueno. Estaba ahí y ahora ya no la tengo. Supongo que en breve estará en eBay", espetó mientras abandonaba un NRG Stadium en el que había protagonizado uno de los partidos que quedarán marcados en la historia del fútbol americano, la primera Super Bowl resuelta en la prórroga.