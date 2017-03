Muere Israel Planas, seleccionador español de boardercross

La estación de Sierra Nevada, sede de los Mundiales conjuntos de snowboard (tabla de nieve) y freestyle (esquí libre o acrobático), se ha teñido de luto al conocer este viernes la muerte del barcelonés Israel Planas, unas jornadas después de haber logrado su mayor éxito profesional con las medallas en boardercross de snowboard de Lucas Eguibar y Regino Hernández.

Planas, de 41 años, 'técnico estrella' de la federación española (RFEDI), había festejado el domingo la plata en el boardercross individual de Eguibar, 24 horas antes de celebrar otra medalla del mismo metal en la prueba de esa disciplina por equipos, en la que éste compitió junto a Regino.

Dos días después, Planas sufrió un infarto cerebral, según precisaron fuentes de la federación española -que a su vez citaban a los padres del técnico-, el jueves, tras haber anunciado previamente que había sido víctima de un infarto.

Este viernes, las mismas fuentes federativas han informado -en la estación andaluza que 21 años después de organizar el Mundial de esquí alpino alberga el segundo mayor evento deportivo invernal de la historia de España- del fallecimiento de su entrenador, noticia que ha consternado no sólo al snowboard y a las disciplinas de nieve, sino a todo el deporte español.

Técnico estrella

Eguibar: "Se merece el descanso del guerrero"

El guipuzcoano Lucas Eguibar, doble medallista de plata de boardercross en los Mundiales de Sierra Nevada, ha declarado después de conocer la muerte de su entrenador, Israel Planas, que "siempre" le estará agradecido, que seguirá "el camino" que él le marcó y que éste "se merece el descanso del guerrero".

"Hace dos días estábamos celebrando dos platas y hoy estamos asumiendo el palo que nos da la vida. Sólo puedo decir que le doy las gracias por todo y que seguiré el camino que él me enseñó", ha indicado 'Luki' en conversación telefónica con Efe mientras se desplaza desde Barcelona, donde se despidió de su técnico, a San Sebastián. "Pedí permiso para verlo y me lo concedieron. Le he visto descansando. Esté donde esté, que descanse. Se ha ganado el descanso del guerrero", ha explicado Eguibar.

Laro Herrero, séptimo en el boardercross de snowboard en los Mundiales de Kreischberg (Austria), hace dos años, y que también compitió en los de Sierra Nevada, ha declarado que "ha sido un palo de la hostia" y que "aún no lo" ha "digerido". "No me lo creo aún. Me da la sensación de que lo voy a ver en la próxima carrera", ha comentado. "Pero hay que seguir. Él siempre nos llamaba guerreros. Y nos decía que hay que seguir luchando, pase lo que pase. Vamos a seguir dándolo todo, porque es lo que él nos decía; y porque es lo que tenemos que hacer ahora", ha explicado.

El Comité Olímpico Español (COE) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) también han mostrado su consternación por el fallecimiento de Planas. "Consternados por el fallecimiento de Israel Planas. Todo el movimiento olímpico acompaña a sus familiares y amigos" ha escrito el COE en su cuenta de Twitter.

El CSD también se ha sumado "al dolor por la desaparición de Israel Planas" y ha trasladado "el cariño de todo el deporte a sus seres queridos".