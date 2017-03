«Pensar en Tokio agobia, queremos recuperarnos para el año que viene»

«¿Nos podemos hacer una foto contigo?». Elena López posa sonriente, intercambia un saludo con las dos chicas y sigue caminando. «¿Por favor, me firmas?», le pregunta otra niña, mientras le muestra una instantánea del equipo español en el podio de Río. En apenas cien metros, los que separan los tapices donde ayer se celebró el Provincial de gimnasia rítmica de la habitación del polideportivo donde tuvo lugar esta entrevista, la de Turis colecciona halagos. En la entrega de trofeos y en la firma de autógrafos posterior, la medallista de plata olímpica desató la locura.

Es usted una 'Messi' para todas estas chicas...

Que las niñas te admiren de esa manera es de agradecer. Hemos conseguido bastantes logros y podemos ser un ejemplo a seguir para ellas. Cuando te miran con esa cara, la verdad, es todo un honor.

¿Nota que es más conocida desde la medalla en Río?

Creo que si. Una medalla olímpica se reconoce más, también porque es una competición de la que mucha gente está pendiente. Desde ahí se nos ha reconocido todo el trabajo que lleva detrás esa medalla. Pero bueno, tampoco ha sido un reconocimiento descomunal...

¿Tras aquellos primeros días han vuelto entonces al anonimato?

Seguimos siendo las mismas. Sí que hay gente que no conocía tanto la gimnasia y nos ha dicho que a raíz de eso su hija se quería apuntar. Ahora sí que estamos más sin parar. No me quedo en Madrid una semana seguida, pero es positivo que nos conozcan en todos los ámbitos.

¿En qué ha cambiado su vida?

La verdad, lo único que ha cambiado es que nos han sacado de la rutina de entrenar e ir a clase. Ahora tenemos actos, premios y viajamos de una manera que no lo hacíamos antes. Antes todo era competir. Hemos decidido desde la vuelta de Río que vamos a disfrutar de esta medalla, que venga todo lo que tenga que venir y luego ya veremos.

El último año estuvieron medio lesionadas usted y Alejandra Quereda. Pese a ello, ¿echan de menos el punto de estar compitiendo?

Es un deporte que a mí me lo ha dado todo y el día de mañana no sé lo que sería sin la gimnasia. Pero todo esto es parte del camino. Antes nos centramos más en las competiciones y ahora en otras cosas, sobre todo en recuperarnos de las lesiones, que es lo principal en este año. Luego a recuperar el gusanillo y veremos si a seguir compitiendo.

¿Va a decir por fin cuándo pasará por el quirófano?

Sí, me operan el 6 de abril.

¿Está nerviosa?

No porque no es la primera vez y ya conozco al cirujano. Me opera el doctor Leyes en la Clínica Centro de Madrid. Creo que estoy en buenas manos y no hay otra solución. Pienso que irá bien. Hay veces que hay que ajustar alguna tuerca para seguir en el alto nivel y nada, pues deseando recuperarme para cuando llegue el momento.

Entonces, va a seguir compitiendo tras la lesión...

Como tenemos que operarnos dos, hemos dejado paso al otro equipo que hay ahora porque queremos seguir las cinco el mismo camino. Cuando nos recuperemos, porque Alejandra también se tiene que operar en un mes o un poquito más, entonces seguiremos en ello.

¿Es ese camino hacia el este?

(Sonríe) Bueno, nuestro camino son objetivos a corto plazo y, sobre todo, disfrutar de esto.

Pero Tokio está ahí...

Tokio queda muy lejos. Cuando fuimos a Londres tampoco estábamos pensando en Río porque habíamos pasado cuatro años entrenando mucho para llegar a esos Juegos de la mejor manera posible. Si piensas ahora en Tokio agobia un poco. Nosotras queremos recuperarnos para el año que viene, que hay competiciones, Copas del Mundo, Mundial... nos centraremos más en eso.

¿Da tanto vértigo pensar en un nuevo ciclo olímpico?

Sí porque nunca se sabe. Nuestras horas de entrenamiento no varían de un año olímpico a otro cualquiera. Hay que pasar todos los cortes para tener el paso directo a los Juegos. Preferimos tener los pies en la tierra que decir que vamos a Tokio y a por el oro. En Río nos ayudó centrarnos en hacerlo bien y que por nosotras no quedase.

Desde instituciones y patrocinadores se están haciendo esfuerzos por demostrar que se apuesta más por el deporte femenino. ¿Lo están notando realmente?

Sí que lo notamos de cara a que lo escuchamos y se está reconociendo más. Las mujeres también somos unas grandes luchadoras. Como todas las personas nos planteamos objetivos y queremos lograrlos.

¿Sería interesante de cara a lograr la igualdad que hubiese más chicos en la gimnasia rítmica?

Antes sí era cierto que estaba más considerado como un deporte más para chicas. Ahora es verdad que mueve a muchas niñas pero cada vez se ve que hay más chicos con un gran potencial.