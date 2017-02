Mercedes Peris, nadadora: «En España estás 24 años en la élite y ya te apañarás»

MMercedes Peris llega a la entrevista sonriente. Se le nota ilusionada ante su nueva etapa. Acaba de volver a casa. A su Valencia, la que dejó atrás para seguir su carrera como profesional. Sigue compitiendo con el CN Sabadell, pero tiene decidido que, a sus 32 años, se retira en agosto. «Para una nadadora ya soy una vejestoria», bromea. Un bronce mundial y otro europeo, un oro continental y una participación olímpica después (Pekín 2008) en 50 espalda, toca empezar de cero. Aún se está instalando en su casa de Port Saplaya, pero habla del futuro, que pasa por ayudar a fomentar el deporte, y en especial, en las mujeres.

¿Por qué ha vuelto ahora, justo antes de retirarse?

Me gustaría establecerme y encontrar mi sitio aquí, pensando ya de cara al próximo año. En agosto me retiro y la verdad es que Valencia tiene muchas cosas por hacer, muchas posibilidades y me gustaría aportar todo lo que pueda de mi experiencia.

O sea, que quiere seguir vinculada a su deporte...

Sí, a ver. Mi idea es ayudar en lo que me permitan y sea necesario. No sólo en la natación. Ahora me he involucrado un poco más en la actividad física sobre todo en las mujeres. Hay muchos tabúes e historias que me interesa combatir como mujer y futura madre.

Se esta vendiendo en los últimos años la integración de la mujer al deporte pero, ¿quedan muchas barreras por derribar?

Barreras no, pero que realmente no se valora igual el trabajo de una mujer que el un hombre.

En los eventos en que se igualan, casi dan más alegrías las mujeres, como en los Juegos...

Preguntas a muchos entrenadores y prefieren preparar a mujeres que a hombres. Tenemos el punto de dolor, como que somos más sufridas. Creo que en España hay mucho potencial y en Valencia, seguro que también.

Por ejemplo en el running se ha pasado en poco tiempo del 10% al 35% de participación de mujeres, pero la idea es llegar al 50%. No se si le preocupa tanto la paridad como la accesibilidad.

Las dos cosas. Pero no me limito a las mujeres, me gustaría que el deporte pintase cada vez más en la sociedad. Que la gente lo incorporase a su vida cotidiana.

¿Tiene claro cómo hacerlo?

La verdad es que no. Ahora tengo que empezar a plantear proyectos. Las ganas y la ilusión están. Aunque sea en mi barrio me sentiré satisfecha.

Tiene el cartel de campeona de Europa, que empezó en una sociedad diferente a la de ahora...

El bagaje que tengo encima son eso, 24 años de sacrificio, lucha y aprendizaje. Creo que tengo mucho que dar a la gente, luego lo deben vivir ellos.

¿Con qué problemas tuvo que pelear cuando empezó?

Me gustaría escribir un libro de las odiseas que viví, e imagino que a muchas personas les pasó igual: la dificultad de compaginar los estudios y el deporte, la de estar fuera de casa, no ver a tu familia... En el deporte no todo es precioso, pero aprendo lo que interesa y olvido lo demás. Así he funcionado.

¿Pensó en dejarlo?

Siempre he querido volver a casa, pero dejarlo no. He sufrido momentos muy malos e injusticias, por ejemplo de que no te lleven a una competición por con quién entrenas, pero nunca me he planteado colgar el bañador. Mis ilusiones y objetivos me empujaban a seguir. El reto de ir a los Juegos estaba siempre presente.

¿Qué supuso no ir a Río?

Tenía la ilusión, pero es algo que sabía que podía pasar porque la mínima era durísima. Realmente la decepción no fue tan grande como en Londres, que me quedé fuera por una gastroenteritis.

¿Precipitó no ir a los Juegos la decisión de retirarse?

No. Se nota cuando está acabando el deporte y yo lo sentí el año de Río. Alain y yo hemos llegado a la misma conclusión y con su apoyo es más sencillo vivirlo. He estado en talleres sobre la retirada y hay gente muy jodida por verse con una mano delante y otra detrás. Es muy duro ver a compañeros empezar a hablar y a los 30 segundos romper a llorar y afrontar que tú puedes pasar por lo mismo.

Ahora por lo menos se da a las nuevas generaciones el mensaje de que han de formarse, que imagino que cuando usted empezó no sería así...

No y ahora sí que lo noto. Si tengo hijos y quieren ser deportistas, les transmitiré que esto no es para toda la vida. Yo llevo 24 años nadando y 16 en la élite, me retiro y con 32 años vuelvo a empezar de cero. Es algo muy fastidiado y no todo el mundo entiende lo que se sufre. Tengo compañeros, por ejemplo, de Brasil o Italia, que si quieren ser policías tienen facilidad para lograr una plaza. No digo que te lo regalen, pero pueden formarse. Aquí estás 24 años en la élite y después, ya te apañarás.

Aún le quedan unos meses de competir, ¿cómo se lo arregla para entrenar en Valencia?

Llevo poco aquí. Estamos viendo varias opciones y mientras tanto seguiremos entrenando...

Entre sus deberes debe estar impulsar una piscina de 50 y que los nadadores valencianos puedan entrenarse aquí...

Es una pena que los que hay se tengan que ir. Yo me fui por una situación complicada, vuelvo y veo que sigue siendo dura y no sólo para los profesionales. También para la gente de Valencia, para poder traer turismo de deporte, triatletas y nadadores profesionales. La ciudad tiene un sinfín de posibilidades y me resulta difícil entender que no se piense en esto.

¿Está satisfecha con su carrera?

Mucho. Siempre hay objetivos por cumplir, como haber logrado una medalla en el Mundial de larga en Barcelona o los Juegos.... Pero he logrado la mayoría de mis objetivos, los he disfrutado con mi familia y mi gente, y no he sufrido con las lesiones.

¿Seguirá nadando?

Sí, pero primero tengo que desintoxicarme. El deporte y la natación serán siempre mi vida, pero de otra manera. Ahora quiero involucrar a los que tengo cerca y he empezado con mi familia.