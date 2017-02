«Mendes es el mejor agente. Que se le critique aquí ya es otra película»

El nombre de Ricardinho suena a cualquier aficionado al deporte. Autor del gol a Serbia que se ha hecho viral en internet, es el jugador más mediático de fútbol sala. Ha aprovechado este tirón y el del capitán de la selección, Carlos Ortiz, para implantar escuelas de tecnificación, primero en Madrid y ahora en Valencia, con la vocación de abrir más por el mundo: «Creemos que aquí hay potencial. Se está perdiendo el jugador callejero, que con sus filigranas hace que la gente vaya al pabellón». Habla del presente y futuro del balompié indoor, del Valencia y de su compatriota Jorge Mendes, que le representó.

-Años atrás parecía que el fútbol sala se equipararía con el fútbol. ¿Por qué no ha sucedido?

-Creo que eso nunca va a llegar. El retorno financiero de los agentes no es tan bueno, cualquier jugador fútbol vale 30 millones. Pero creo que es la modalidad más practicada en pabellón, al menos en Portugal tengo la certeza de que es así. En mi opinión se ha producido un frenazo porque la FIFA no ha valorado todavía este deporte y no es olímpico.

-¿Debería el fútbol sala independizarse del fútbol?

-En mi opinión no han de desvincularse, sino llevar caminos paralelos. El fútbol siempre nos va a ayudar en la imagen. Si nos separamos, pasaremos al lado más amateur. Pienso que ambos deportes no deben pelearse, sino caminar juntos.

-Usted es el Cristiano del fútbol sala, y va tranquilamente a un restaurante sin que le paren...

-Es distinto. El fútbol te hace mediático, y los periodistas tenéis la culpa de eso. Yo soy mediático, el que más seguidores tiene en las redes sociales después de Falcao, pero nunca nos vamos a poder comparar con el fútbol. Es más fácil que un jugador normal sea famoso que nosotros, no te hablo ya de Cristiano, Messi o Neymar...

-A usted se le recuerda por el golazo que le mete a Serbia...

-Te voy a ser sincero, si yo fuera jugador de fútbol, me verías 20 veces al día por televisión. Por ejemplo, el túnel de Cristiano a un jugador del Espanyol lo hacemos casi cualquiera en el fútbol sala. Hay mucha calidad y más técnica, pero no tenemos tanta fuerza.

-¿Debería haber algún experto en marketing que vendiera mejor el producto fútbol sala?

-Hay gente que lo intenta. Lo difícil es que un multimillonario que quiera invertir mira el retorno y si en el fútbol recibes más, ¿qué vas a hacer? Creo que la liga es muy profesional, pero va a costar un poco. Cuando este deporte sea olímpico, la gente empiece a apostar... y luego hay bastantes equipos que entrenan tres veces por semana o no pagan los sueldos al día. También hace falta ser más serios.

-¿Tiene agente? ¿Mantiene relación con Jorge Mendes?

-Sí. Él ha sido agente mío y me fue muy bien pero, si puede ganar con un jugador normal de fútbol 10 o 14 millones, ¿va a apostar por uno de fútbol sala que le va a dar un millón como máximo? Mendes me propuso ser representado por Gestifute y fue una experiencia buena. Se dedicaron a buscarme patrocinadores personales y se metieron en un mundo que ellos tampoco conocían muy bien. Me ayudó a entender que aún no estamos al nivel del fútbol.

-¿Por qué rompieron la relación?

-No, yo me llevo muy bien con él, pero fue fácil asumir que mi camino no era con ellos. Entienden las cosas en modo fútbol en aspectos que para mí iban a tardar en llegar.

-En Valencia se le critica mucho...

-Es un tema empresarial. Él es un agente, ¿qué ha de hacer? Pues vender jugadores. Para mí es el mejor porque representa a los mejores, pero si ha hecho bien trayendo aquí a uno u a otro ya es otra película.

-¿Es la española la liga de fútbol sala más potente del mundo?

-De las que he jugado y visto, sin duda. La brasileña y la rusa también son muy competitivas.

-Levante y Barcelona tienen equipos de fútbol sala. ¿Cree que se necesita que se vinculen más clubes?

-Creo que sí es necesario, por eso decía lo de caminar juntos. Por ejemplo, muchos brasileños que vienen a jugar a España quieren ir al Barcelona y si hablas del Inter Movistar en Portugal lo conocen menos que al Levante. Se creen que les estás hablando de ciclismo. En Estados Unidos van a abrir una liga y todas las franquicias de la NBA deberán tener equipo. Creo que para el fútbol sala seria la bomba que empezasen a entrar equipos de fútbol.

-¿Es el Valencia reconocido en Portugal?

-¡Claro que sí! El Valencia siempre ha tenido portugueses y en mi país se habla muy bien del club porque siempre peleaba por estar entre los tres cuatro primeros cuando tenía a esos cracks como Joaquín o Vicente. Creen que siempre va a ser uno de los equipos top en España.

-¿A nivel fútbol sala se conoce Valencia en el ámbito internacional?

-No, eso no. Se reconoce que el Levante compite y que hay jugadores muy buenos, pero poco más.

-¿Qué hace falta para cambiar eso?

-Invertir. Se invierten tantos millones en jugadores que no rinden, ¿por que no meter un puto millón en el fútbol sala? El Valencia podría hacer un equipo muy bueno con ese dinero. Y tener más modalidades te hace ser un club más unido.