«Me gusta Senna por cómo analizaba las carreras»

Nerea no recuerda su vida antes de que su padre y su tío abrieran el circuito de karting Horta Nord. A sus 15 años, se ha convertido en la imagen de esta pista construida a las afueras de Albalat dels Sorells. Allí descubrió a lo que quiere dedicarse a pesar de que su familia la frenó durante algún tiempo. Luego hasta formaron un modesto equipo para que compitiese a nivel provincial. Praga, empresa puntera en fabricación de karts, ha visto en ella un diamante en bruto y la ha contratado como piloto oficial para tres años. Esta temporada competirá por primera vez a nivel nacional. Ahora se plantea el futuro sobre cuatro ruedas. Hasta los juegos del móvil están relacionado con el automovilismo. Tiene elegido incluso el número, el 27: «Es por la suma del mes de mi cumpleaños, el de mis padres y el de mi perro». Le ilusiona correr algún día en Laguna Seca.

¿Desde cuándo quiere ser piloto de automovilismo?

Cuando mi tío y mi padre abrieron el karting, organizaban campeonatos y yo participaba. En el último hice una carrera muy buena. Me gustó tanto que empecé a decirles que quería competir.

LAS FRASES PRAGA COMPETICIÓN «Estoy en un gran equipo, con telemetrista y compañeros muy buenos de los que aprendo» LAS CLASES «No van mal con todo lo que tengo. Quiero estudiar algo relacionado con el automovilismo»

¿Le dijeron o le dicen ahora que este sea un deporte de chicos?

¡No, qué va!

Pero a principio su padre y su tío se mostraron reacios a que empezase a competir...

Porque no conocían bien este mundillo y le tenían respeto a la velocidad.

Y a usted, ¿le da miedo?

Al principio le tenía respeto, pero ahora ni lo pienso.

¿Ha tenido ya sustos?

Unos cuantos. De esos momentos sólo me acuerdo del principio y del final, de lo que ha sucedido en medio, nada.

¿Cuál ha sido el peor?

En la última carrera que he ido hasta ahora a Chiva, se me cruzó un chico por la pista y salí volando. Al final no me hice mal...

¿Ha habido un momento en que haya pensado en dejarlo?

No.

¿Hasta dónde quiere llegar?

Como todos los niños, a la F-1.

¿En qué pilotos se fija?

Cojo cosas positivas de muchos, tanto de karting como de Fórmula 1. De los que están ahora en el Gran Circo me gusta Fernando Alonso. Me fijo en las estrategias y en todo lo que hace. Del pasado, me quedo con Ayrton Senna.

Pero él corrió mucho antes de que usted naciera... ¿qué es lo que le gusta de él?

Me gusta mucho la capacidad que tenía para analizar las carreras y que era muy rápido.

¿Por qué le dio por buscar vídeos de Ayrton Senna?

Porque hace algunos años fuimos a Madrid a una quedada de chicas pilotos. Pusieron vídeos de muchos corredores y me llamó la atención Senna. Empecé a buscar películas y documentales sobre él.

Ha cambiado mucho el automovilismo desde entonces, los monoplazas no eran tan seguros...

Sí, es todo muy diferente... Yo cuando me subo al coche no pienso en la seguridad, la verdad.

Ha conseguido que una marca como Praga apueste por usted, que es lo más complicado para los pilotos que empiezan...

Eso es muy difícil. Nosotros tenemos un equipo que formaron mi padre y mi tío que se llama Horta Nord Competició. En Praga me dijeron que se habían fijado en mí porque era una piloto muy rápida. Me puse muy contenta.

Usted ha dado varios pasos. Ya hasta tiene club de fans...

¡Sí! (sonríe). Son personas de aquí del pueblo, familiares, gente que viene al karting...

¿Cuál es su objetivo para esta temporada?

Aprender lo máximo para ganar en los próximos años todos los campeonatos que pueda.

¿Hay algún circuito donde le haga especial ilusión ganar?

No, yo lo que quiero es ganar este año el Campeonato de España.

Pero hace dos meses ni se planteaba un objetivo tan ambicioso. ¿Qué ha cambiado?

Estoy en un gran equipo, con telemetrista, coach y compañeros muy buenos de los que he aprendido mucho.

¿Sabía hace un año lo que significaban palabras como coach o telemetrista?

(Sonríe) Las sabía, pero no muy bien lo que eran.

¿Qué plus dan?

Por ejemplo, el telemetrista aporta información sobre el kart que ayuda al mecánico a afinar más.

¿Cómo es su día a día?

Entreno todos los días de la semana, si no es aquí en el karting en la escuela de pilotaje. Si no estoy en pista, practico en el simulador o hago preparación física en 1% Motorsport.

¿Padece mucho?

Sí. A ver, el kart es menos agresivo que los monoplaza, pero si estás haciendo tandas un día entero, luego lo notas.

¿Qué tal van los estudios?

No van mal para todo lo que tengo que hacer...

¿Qué le dicen en clase?

Como falto mucho, cuando vuelvo mis compañeros me preguntan cómo he quedado en la carrera.

¿Tiene claro que va a hacer una carrera universitaria?

No lo sé, pero quiero estudiar algo relacionado con este mundo.

El automovilismo es un mundo en el que no es fácil ser profesional. ¿Lo logrará?

Sí.

¿Llegará a la Fórmula 1?

Eso espero.

Empezó con 13 años, algo más tarde de lo habitual. ¿Cree que eso es un hándicap?

No, en dos meses me he puesto casi al nivel de la gente de mi edad.

El anhelo del Ecclestone era ver a una mujer en la parrilla, pero él ya no está. ¿Cómo ve la F-1 actual para las chicas?

Creo que tenemos las mismas posibilidades, en la pista somos todos iguales.

Las diferencias fisiológicas son innegables, ¿eso no supone una desventaja para las pilotos?

En karting no. Yo estoy física y mentalmente preparada para competir con los chicos. En la Fórmula 1 lo desconozco.