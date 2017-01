«Pocos clubes pagan al día y más de mil euros»

En su familia, se respira deporte. Su hermano Luis emprendió una carrera futbolística, vistiendo la camiseta del Hércules y el Elche, aunque las lesiones le lastraron. Además, la hermana de su tío es la olímpica Isabel Fernández, la judoca española más laureada de la historia. Cuando logró el bronce en los Juegos de Atlanta, África Sempere sólo tenía cuatro años, pero ya hacía sus pinitos en los tatamis. Entonces la leucemia dejó fuera de combate a la pequeña. Al recuperarse, los médicos le aconsejaron evitar el contacto y la intensidad de este arte marcial. La de Torrellano comenzó a coquetear con el balonmano. El destino le deparaba un sitio en la élite.

Tras dos años jugando en Noruega, ha vuelto con fuerza a la liga española de balonmano. Está brillando con el Atlético Guardés.

Me estoy adaptando muy bien al nuevo equipo y estoy muy contenta del resultado que estoy obteniendo a nivel individual. Me encuentro muy bien, sobre todo con las compañeras y el entrenador.

«Las mujeres tenemos muchas más dificultades; en España, la gente valora más el deporte masculino»

¿Tenía ganas de regresar?

Sí, tenía ganas. La cultura noruega es bastante diferente a la española. Aquí todo se disfruta más, hay más alegría. También echaba un poco de menos mi tierra.

¿Cómo fueron las dos campañas en el Fredrikstad de Noruega?

Fue una experiencia inolvidable. Aprendí muchísimo balonmano. También me sirvió para aprender idiomas y conocerme mejor a mí misma. He pasado por situaciones difíciles y las he sabido llevar. He madurado.

¿Cómo se fraguó aquel fichaje?

El equipo noruego me siguió por vídeos. Fui allí a hacer una prueba para ver si me acoplaba bien y les gustó cómo jugaba.

¿Qué fue lo más duro?

Lo más difícil es adaptarse a la cultura y al estilo de vida que ellos tienen. Tienen otra forma de relacionarse, son mucho más tímidos y serios. Y eso a una española le cuesta. Luego está el clima. Aquí enseguida sales a la calle, pero allí hay mucha vida social en casa debido a la nieve. En invierno he llegado a estar a 10 grados bajo cero.

¿Algo más le llamó la atención?

La autodisciplina y la seriedad que tienen a la hora de llevar a cabo los objetivos y los entrenamientos. Allí hay mucha capacidad de sacrificio. Quizás aquí a veces nos falta un poco más de seriedad y disciplina. Los españoles tendemos a tomarlo un poco a la ligera.

¿El nivel de profesionalidad del balonmano femenino noruego es muy superior al de España?

Sí. Lo toman más en serio a nivel de pagos. Pagan todos los clubes, no hay retrasos, la gente se involucra más...

¿El sueldo que percibió allí era imposible cobrarlo en España?

Ahora mismo, muy pocos clubes de España pueden pagar al día y más de 1.000 euros. Está complicada la cosa. Excepto los más altos de la tabla, en los que se cobra bien, en los otros equipos españoles los sueldos son muy bajos.

¿En qué punto está la liga nacional, que ha sufrido un declive?

En los últimos años, debido a la crisis, muchas jugadoras han tenido que emigrar. Poco a poco, está mejorando la situación y los sueldos. Pero todavía queda mucho.

La mayoría de las Guerreras compiten en clubes extranjeros.

Sí, actualmente muchas están en el extranjero, pero cada vez hay más volviendo a la liga española.

Su club sí está bien situado.

En el club en que estoy, son muy serios a la hora de pagar. Además, los sueldos son bastante altos en comparación con otros equipos. Es muy profesional. Hay otros equipos que no se pueden permitir entrenar todos los días y en los que hay jugadoras que ni cobran.

¿En comparación con el balonmano masculino, las mujeres tienen más dificultades?

Muchísimas más. En España, la gente tiende a valorar mucho más el deporte masculino, a comprar más entradas de los partidos masculinos... Hay mucha diferencia.

¿Se ha encontrado con algún trato ofensivo?

Los sueldos. Que cuando vas a la selección te encuentres que los sueldos del masculino son más altos que los del femenino. Eso ha pasado y no nos parece bien. Somos todos deportistas y deberíamos tener los mismos derechos.

¿Y hay actitudes machistas?

Comentarios del público, como «las mujeres son inferiores». Comentarios de ese tipo siempre hay. Nosotras sabemos que tenemos que vivir con ello.

En la Comunitat ha disminuido ostensiblemente la apuesta por el balonmano. En la élite están el Elche y el Canyamelar. ¿Le da pena que no haya equipos peleando por los primeros puestos?

Pues sí. Siempre es un lujo tener a un equipo de tu comunidad arriba para poder estar en tu casa y dedicarte de forma más profesional. Ahora mismo, el Elche y el Canyamelar están un poco por debajo y, por lo que tengo entendido, los sueldos no son muy altos.

A sus 24 años, ha acudido a concentraciones de la selección española absoluta, pero no ha llegado a debutar. ¿Su buen momento le abrirá las puertas?

Para mí sería un sueño ir, pero sé que es un poco complicado. A veces no depende de ti misma. Depende de muchos factores, que le gustes al seleccionador, que estés en un momento muy bueno cuando el seleccionador quiere... Es muy complicado. Hay mucha competencia. Trabajo para que algún día pueda ser realidad, pero hay que ser conscientes de que no todo el mundo puede llegar y que no se acaba ahí el mundo. Hay muchas jugadoras buenas que se quedan sin ir desgraciadamente.

El pasado verano ganó el Mundial con la selección española universitaria. Está haciendo méritos.

Sí, con la selección B de España. Fue un momento inolvidable. Fuimos poco a poco y nos superamos todas las jugadoras en cada partido. Había muchísimo nivel. Había muchísimas jugadoras que actualmente están en las selecciones absolutas de sus países.

¿Se plantea iniciar una nueva aventura en el extranjero?

La experiencia noruega fue muy buena. Quise volver para volver a encarrilar mis estudios. De momento, este año me encuentro muy bien en España, disfrutando muchísimo en este nuevo club. No sé lo que haré la campaña que viene. En un futuro no descarto irme si la oportunidad es buena.

¿Aparcó sus estudios?

Seguí con la universidad a distancia, pero es difícil compaginarlo. Estoy estudiando Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y quiero terminarlo, aunque ahora mi prioridad es estudiar para policía nacional. Quiero ser policía nacional y para eso tengo que estar aquí. Estoy en la academia y me estoy preparando para las oposiciones.

¿Cuándo se quiere presentar?

Voy a tope para las siguientes, al año que viene. Me he presentado a las últimas para testear. Tengo dos familiares policías y siempre me han hablado de ello. Me gusta mucho el oficio. Me veo en eso.

¿Qué rama tomaría?

Me gusta más el tema de narcotráfico y drogas. Me gusta mucho.