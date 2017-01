Más de 1.500 personas consolidan Yosoynoticia.es

Llenazo histórico en el Palau de les Arts de Valencia, que se convirtió en el punto de reunión del deporte valenciano acogiendo a 1.500 personas que acudieron a respaldar el proyecto Yosoynoticia.es, que con su director y fundador, Pedro Morata, se encarga de dar voz al deporte menos mediático que tanto valor y sufrimiento requiere.

Fotos de los asistentes a la segunda edición de los premios YoSoyNoticia y la 11ª edición de los Premios Anuario Oro

El mundo del deporte en la Comunitat Valenciana se volcó de lleno para presenciar la gala en la que, entre otros platos fuertes, se hizo entrega de la segunda edición de los premios YoSoyNoticia y la 11ª edición de los Premios Anuario Oro. Los asistentes disfrutaron de un evento que, por su magnitud, ya se ha consolidado como el encuentro anual del deporte valenciano por excelencia. Una vez más, hubo reconocimiento para muchos héroes anónimos que trabajan duro día a día en la Comunitat Valenciana. Aquellos deportistas y clubes que menos focos de atención tenían hasta la llegada de Yosoynoticia.es. Todos ellos hicieron que el Palau de les Arts se quedara sin ninguna butaca vacía demostrando que el deporte valenciano goza de muy buena salud.

No se quisieron perder la cita los estamentos políticos y las administraciones de la Comunitat, encabezadas por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Y tampoco faltaron los máximos representantes de los principales clubes deportivos más mediáticos. Estuvieron en el Palau de les Arts el consejero del Valencia Anil Murthy con su entrenador, Voro; el presidente del Levante, Quico Catalán, con su director deportivo, Tito, su entrenador, Muñiz, y sus cuatro capitanes; estuvo Víctor Luengo representando al Valencia Basket, con su entrenador, Pedro Martínez, y con dos de sus capitanes, Rafa Martínez y Guillem Vives; el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque; y representantes históricos de nuestro deporte como Jorge Martínez ‘Aspar’, Juan Carlos Ferrero, Javier Subirats, el pilotari Álvaro Navarro y el ex entrenador del Levante Luis García Plaza. También estuvieron presentes rostros conocidos de la crónica social como el humorista Fernando Esteso y la periodista valenciana Carmen Alcayde.

Además de a estas reconocidas figuras de nuestro deporte se podía ver a lo largo y ancho del emblemático auditorio un sinfín de deportistas que portan el nombre de la Comunitat Valenciana por todo el mundo. Deportistas y clubes que cosechan éxitos todas las semanas y que se esfuerzan quitándose poco a poco la etiqueta de anónimos gracias a Yosoynoticia.es. Los pilotaris Soro III y Puchol II, el Club de Atletismo Playas de Castellón, Héctor Catalá, Kim López, Sara Marín, Sebastián Mora, el Valencia Club de Judo, Iván Penalba, el Club de Rugby Les Abelles, Patricia Campos, Sandra Alonso, Mario Bou, el Club de Frontenis Portaceli, Desiré García, Estela Benita, Javier Lluch. Son los grandes protagonistas de la gala.

El reconocimiento a estos deportistas, con entregas de premios, diplomas y becas (Hidraqua se la concedió a Iván Penalba), se combinó en la gala con las exhibiciones sobre el escenario de Pablo Sánchez y el Club de Gimnasia Rítmica de Alboraya; el encuentro entrañable del presidente Ximo Puig con la niña Laura Crespo y su madre, Madelene; las palabras siempre cariñosas de Vicente del Bosque; la emotiva historia de los aficionados Manuel Martí, Carmen Casacuberta y Mario García que cautivó a los asistentes; y la explicación de los proyectos deportivos de las tres diputaciones a cargo de Isabel García (Valencia), César Sánchez (Alicante) y José Antonio Cases (Castellón).

Sin faltar la aportación económica benéfica que el proyecto Yosoynoticia.es realiza cada año, que en esta ocasión fue para la asociación de niños con cáncer Aspanion.

