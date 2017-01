Brazadas de gladiador

El reloj marca las ocho de la mañana. Hora de despertarse. Alfonso Giménez Mares acaricia los 90 años, pero ignora la palabra 'sedentarismo'. Le gusta batallar. Ni siquiera se ha levantado y ya da rienda suelta a la actividad física. Sobre la misma cama, realiza abdominales para poner en marcha el cuerpo. Tras afeitarse, toca estirar las extremidades y el cuello. Y después, como cada día, coge el autobús para acudir a la piscina del Complejo Deportivo de Patraix. Siempre elige la misma calle para nadar. Nunca falla. «No puedo parar», admite. Tiene un gladiador dentro. Ya se comportaba como tal cuando era joven y competía en lucha grecorromana. El valenciano rememora aquellos tiempos en los que llegó a proclamarse campeón de la Comunitat en 1960.

Alfonso Giménez disfrutó de la época dorada de la lucha grecorromana en España. Tanto es así que la Federación Valenciana va a rendirle homenaje el jueves durante la celebración de su gala anual. Le hará entrega de una placa como reconocimiento al representante más antiguo de este deporte en la Comunitat. «Es una ilusión», admite el veterano.

Una distinción fraguada de una curiosa forma. Óscar Carrasco conoció a Alfonso en el complejo de Patraix hace cuatro años. «Me apunté por un tema de la espalda. Empecé a nadar justo al lado de la calle en la que siempre se coloca. A veces te paras para descansar y hablas. Empezó a fluir una conversación y luego una amistad y te das cuenta de que es una persona especial. Se merece un reconocimiento por su lucha y su estilo de vida», comenta el joven, quien decidió ponerse en contacto con la Federación Valenciana: «Les conté todo. Yo sólo quería que me hicieran un diplomita para imprimirlo y dárselo el día de su 90 cumpleaños, que es el 15 de marzo. Pero ellos, al ver la historia, propusieron que asistiera el día de la gala». Y allí estará.

Alfonso llegó a pelear en una abarrotada Plaza de Toros de Valencia. El público, además de disfrutar de la lucha libre y la grecorromana, vibraba con otra modalidad que se basaba fundamentalmente en el espectáculo. «Se llenaba. Era un acontecimiento. Era casi todos los sábados. La gente se llevaba el bocadillo y la bota de vino y bebía mientras veía los combates», recuerda el ex deportista, quien se codeó con los más grandes.

«Yo competí en los años 60, una época en la que aquí teníamos luchadores de categoría como Montoro, Marqués, Aledo... Eran de lucha libre. Yo estaba con ellos, pero en grecorromana. Ellos eran unos luchadores estilistas. Tenían mucha habilidad. Era una maravilla», comenta Alfonso, quien incluso participó en un Campeonato de España. Ocurrió en 1959.

«Había quedado segundo en el Campeonato de Levante, el autonómico. No me había clasificado para el de España, pero faltaba uno y, como me veían potente en el gimnasio, me ofrecieron ir. 'Tendrías que luchar en un peso superior', me avisaron. Yo era peso medio, aunque me encontraba fuerte y era atrevido. Así que fui», recuerda Alfonso.

Aquel Campeonato de España se celebró en Barcelona. «Gané el primer combate, contra Baleares. Pero en el segundo me tocó el equipo de Madrid. Y luché contra uno que había sido dos o tres años campeón de España. Tenía unos brazos el tío. Y yo iba de novato. Era un borde y, cuando el árbitro estaba detrás, me pegaba en la garganta. Son martingalas que tienen los veteranos. No tenía nada que hacer con él. Me lastimó el brazo y me tiró fuera de la colchoneta. Tenía tanta rabia que me levanté, me fui cara a él y le pegué con el antebrazo. Prohibido. Sabía que el árbitro me iba a sancionar. Pero yo ya iba a por todas. El público, como veía lo que estaba pasando, me aplaudía a mí, no a él. Duré todo lo que pude», añade. Pese a la lesión, continuó dando guerra: «Para seguir luchando, me pusieron inyecciones de morfina en el brazo. Mejoraba, pero todos los rivales buscaban mi brazo».

Un año después, conquistó el título de la Comunitat. «Antes de empezar a luchar, un rival se acercó a mí en el gimnasio y me dijo: 'Podrías dejarte perder. Tú eres más mayor '. Le respondí: 'Eso a mí no me gusta. El que más pueda, se lo lleva'. Yo tenía mi ilusión. Salimos y le gané», relata Alfonso, quien descubrió la lucha tras dejar el fútbol y volver de la mili.

«La grecorromana es la antesala de la lucha libre. Yo podría haber pasado directamente a la lucha libre al quedar campeón de la Comunitat, pero no quise porque ya tenía mucha edad», comenta. Tallista de profesión, se jubiló con 56 años por una lesión de espalda relacionada con la pelea.

David Armendáriz, presidente de la Federación Valenciana desde hace dos años, entregará una distinción a Alfonso el jueves. «Vale la pena aprender de estas personas», destaca el dirigente, excampeón mundial de dos disciplinas como grappling y BJJ.

La lucha grecorromana y libre ha perdido presencia. «Es una lástima», dice Alfonso. Y es que, en las últimas décadas, otras modalidades han ido abriéndose paso. Entre ellas, figuran el sambo y el MMA. «La Comunitat y los equipos de aquí suelen subir a los podios en todas las disciplinas. La Federación está en auge y ha aumentado el número de licencias y eventos», avisa David. Hay futuro.