Quien a hierro habla...

El 10 de agosto de 2008 un español desconocido, José Luis Abajo, peleaba a las nueve y media de la mañana en el Centro de Conferencias del Parque Olímpico de Pekín contra un surcoreano llamado Kim Won-Jin. Fue un debut intenso. Después de un buen rato dándose zarpazos con las espadas, el marcador reflejaba un inquietante empate (14-14). El que ganara el siguiente asalto seguiría vivo en los Juegos. El otro se despediría. Un tocado pudo arruinar la historia de Abajo, pero su ataque le permitió rozar a su rival y llevarse el triunfo.

Al pasar por la zona mixta no vio a ningún periodista. Le pareció raro, pues eran unos Juegos, lo máximo, pero él siguió a lo suyo. Tras el siguiente combate ya se encontró a un reportero. Sus resultados empezaban a trascender y al olor de la medalla fueron acudiendo más informadores para desentrañar quién demonios era aquel tirador español que enfilaba hacia el podio. En las semifinales cedió ante el italiano Matteo Tagliarol, el futuro campeón olímpico, pero en el pulso por la medalla de bronce, ya con un buen enjambre de periodistas esperándole, no perdonó. Un triunfo para toda una vida.

Fue entonces cuando contó su historia, la del niño de once años que se decantó por la esgrima porque un día se encontró un anuncio de la Sala de Armas de Madrid en el buzón de su casa en el distrito de Moncloa. Y que, más que por su nombre, todo el mundo le conocía como Pirri, el diminutivo del apodo que le había puesto su abuelo Leoncio, que le llamaba Pirracas, como el gato travieso de Celia, la protagonista de los cuentos infantiles de Elena Fortún, una escritora de los tiempos del abuelo.

Pirri no siempre había vivido en Madrid. Nació en la capital pese a que residían en Valencia, destino del padre, piloto de un caza de combate del Ejército del Aire. Ocho años después, el militar fue reubicado en Zaragoza. Solo vivió tres más. «Se mató esquiando. Los pilotos tenían una semana al año de descanso obligatorio en Sierra Nevada. Allí podían hacer lo que les diera la gana: pasear, leer, dormir... A él le gustaba esquiar, pero en un descenso pilló una placa de hielo y se dio contra una roca. Yo tenía once años y mi hermano, dos menos. Aquello lo cambió todo».

La madre se llevó a los niños a Madrid y les insistía en que hicieran deporte. «Yo le dije: 'Vale, pero cualquier deporte menos la natación'. Llevaba nadando desde los cuatro años y, aunque se me daba bien y hasta había sido campeón de Aragón, me estaban saliendo branquias...». Poco después salió del buzón aquella propaganda y debió de aflorar el recuerdo latente del padre, que había practicado la esgrima.

Florete, sable y espada

Jamás olvidará su primera visita a la Sala de Armas. El sonido de los hierros al chocar, cómo retumbaban los pies contra el suelo, aquellos trajes blancos, impolutos... Desde un punto elevado vio que todo estaba dividido en tres partes: una para el florete, otra para el sable y una tercera para la espada, donde tipos más corpulentos se movían con agilidad tratando de alcanzar al contrario. Pirri, que crecería hasta medir 1,94, se enamoró de la espada. «Al poco de empezar -rememora- se acercó un hombre con gafas y me soltó: 'Hola, soy Ángel Fernández y voy a ser tu maestro'. Y lo fue durante 27 años».

Trabajaron juntos hasta el final. El pasado verano, ya con 38 años, cogió la víspera del campeonato de Europa, se quitó la careta y, muy solemne, le dijo a Ángel Fernández: «Maestro, hoy puede ser nuestra última clase». Su entrenador atajó el momento emotivo y repitió lo de siempre: «Venga, ponte en guardia».

Tras las espadas, una puerta se abrió casi por casualidad. «Un amigo me pidió que fuera al colegio a contar la experiencia de mi medalla olímpica. Y luego también me llamaron de mi universidad (estudió Administración y Dirección de Empresas)».

La esgrima es un deporte con poco tirón, pese a que tiene su origen en España, pero aquella medalla fue de las que caló en la gente. El combate por el bronce lo vieron dos millones de personas en TVE, uno de cada cuatro espectadores en ese momento. Fue la medalla número cien del olímpismo español y la primera, y única, que ha logrado nuestra esgrima.

«Comenzaron a sucederse las peticiones y decidí echar el freno: estaba empezando a dar charlas en sitios serios y quería hacerlo bien. Leí e investigué, me entrevisté con gente que sabía mucho para dar forma a una buena conferencia y ofrecer óptimos mensajes. Cada vez eran más profesionales y fui aprendiendo sobre diferentes perfiles, casuísticas, charlas... Entreno todo lo que hago», presume sobre este proceso de profesionalización que aúna el 'coaching' y el deporte, y que él intenta ligarlo a las empresas y al revés. «Ofrezco la unión de las marcas al deporte a través de varias opciones: patrocinios, clínics, experiencias, redes sociales... Todos los olímpicos son amigos míos y sé hasta dónde pueden llegar, qué les molesta, qué pueden hacer... Y todo eso es necesario porque es una información que desconoce el patrocinador».

Traje y corbata... y careta

Y todo bajo el paraguas de 'Pirri Esgrima', su santo y seña. «Un gurú del marketing me dijo que necesitaba una marca personal reconocible. Enseguida lo tuve claro: Pirri y esgrima. No hay más». En sus charlas tira de lo que conoce para captar la atención del auditorio. «Me gusta sorprenderles. Unas veces salgo vestido de traje y corbata con la careta (la máscara de protección de los tiradores) puesta, otras abro un acto con una pelea a espada con un compañero. La gente se suele quedar alucinando».

Su mensaje casi siempre le remite a aquel glorioso 10 de agosto de 2008. Y muchas veces a aquel combate con el coreano que pudo arruinarlo todo. Un tocado que, defiende, nunca puede concederse a la fortuna. «La suerte en el deporte no existe. Si un futbolista chuta y da en el palo, no es mala suerte, es que no ha golpeado lo suficientemente bien al balón para que vaya dentro», argumenta. Y es ahí cuando flexiona las piernas y lanza su brazo por delante. «Todo ocurre por algo. Yo hice ese tocado porque lancé un ataque, no me quedé esperando, y ahí todos los detalles cuentan: la técnica, la estrategia, el control de los sentimientos, la experiencia... Todo ocurre por algo».

Lo suyo es exprimir una medalla a través de la experiencia y la formación, el título en Administración y Dirección de Empresas, los cursos, los másteres... Todo enfocado al deporte y las empresas. Porque son muchos los que no saben cómo rentabilizar la imagen de un deportista o cómo aplicar a su terreno las virtudes que Pirri hizo valer aquel verano olímpico. No se ha difuminado con el tiempo. Los recuerdos siguen vívidos, erizando su piel casi nueve años después. Y sus niños, Lucía y Álvaro, espadachines incipientes los dos, cuando ven que está preparando una conferencia y editando el vídeo de su combate, van corriendo hasta su mesa y gritan: «Papi, papi, pónmelo otra vez».

UNA VIDA DE CONFERENCIA

Irene Villa. ETA puso una bomba lapa en el coche de su madre que explotó cuando la llevaba al colegio. Fue el 17 de octubre de 1991 y tenía 12 años. En el madrileño barrio de Aluche perdió dos piernas y tres dedos de una mano. Pero dejó atrás el odio, rehizo su vida y se enriqueció hasta convertirse en periodista, escritora, psicóloga, madre y esquiadora paralímpica. Todo eso le nutre para ser una reputada conferenciante que viaja durante todo el año.

Supervivientes de los Andes. Roberto Canessa (en la foto) y Fernando Parrado son dos exjugadores de rugby que sobrevivieron al vuelo del avión que se estrelló en los Andes el viernes 13 de octubre de 1972 y que lograron encontrar ayuda tras diez días de travesía y 72 de supervivencia. Los dos uruguayos llevan décadas dando charlas y contando su terrible experiencia por todo el mundo.h

Donald Trump. El nuevo presidente de EE UU daba conferencias sobre temas inmobiliarios, economía y negocios para emprendedores. Una de ellas, en Barcelona, donde cobró 450.000 euros (a 10.000 el minuto). Otros políticos como Tony Blair, Bill Clinton y Rudy Giuliani también reciben jugosos beneficios (no tanto como Trump) por compartir sus conocimientos.