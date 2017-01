Danira Costa, jugadora: «El voleibol es un deporte precioso y abandonado»

Tiene una capacidad inusitada para exprimir el tiempo. Danira Costa, la única valenciana en la selección española femenina de voleibol, es una trotamundos con sólo 25 años. Pasó su infancia en Canarias y Almoradí, donde nació. Con 14 primaveras, se marchó a Soria para crecer como jugadora en la Concentración Permanente de la Federación. Pronto sobresalió. Tras militar en el UCAM Murcia, el Universidad de Burgos y el Menorca, defiende los colores del Haro Rioja desde 2015. La alicantina cuenta con múltiples facetas. Mientras compite, hace malabares con los horarios para poder estudiar Historia del Arte, realizar cursos de entrenadora e incluso maquillar. Ayuda a sus amigas y compañeras a acicalarse. Le sobran recursos.

Apenas hay valencianas en la Superliga femenina. ¿Por qué?

En mi equipo hay otra valenciana que acaba de salir de la Concentración Permanente de Soria. Es Paola Martínez. De momento, sólo estamos nosotras. Recuerdo, cuando era más jovencita, que el nivel de la Comunitat era bastante bueno y había buenas canteras. Luego, cuando llegas a juveniles y a la universidad, la gente va tomando otros caminos.

Es hija de dos exjugadores de voleibol: Venancio Costa y Danira Aragón. ¿Lo lleva en la sangre?

Mi padre estuvo muchísimos años jugando en Gran Canaria. Y allí conoció a mi madre. Los dos entrenaban en el mismo pabellón, el Centro Insular de Deportes, y ahí pasé parte de mis primeros años. Siempre he estado muy metida en el mundo del voley porque mis padres lo practicaban a nivel profesional. Pero probé muchas cosas. Hice judo, ballet, natación, fútbol... Y resulta que lo que más me llamó la atención fue el voleibol.

Cumple su segundo año en el Haro. ¿Cuáles son sus planes?

Siempre he tenido la curiosidad y las ganas de marcharme al extranjero porque es una experiencia muy bonita para un deportista. Conocer ligas que son un poquito más intensas y profesionales. Pero en Haro he encontrado un sitio donde me encuentro muy a gusto y estoy muy feliz. Y no me gustaría marcharme inmediatamente. Ahora mismo, por mí, me quedaría aquí un tiempo más.

¿En qué situación se encuentra el voley español actualmente?

Desde hace un par de temporadas, la liga está creciendo mucho. Se está volviendo más fuerte y competitiva. Hay más igualdad entre los equipos. Esa es otra de las razones que me hacen plantearme quedarme un tiempo más en España.

_¿Vive del deporte?

Tengo la suerte de no depender económicamente de mis padres, pero no vivo completamente del voley, porque cobramos los ocho meses de la temporada. Me da para pagarme mi carrera y mantenerme, pero no podría sustentar una familia con este sueldo. Los veranos intento buscarme otras ocupaciones para sacar un dinero extra. Hago campus. He tenido otras compañeras que no tienen tanta suerte y lo compaginan con otros trabajos.

¿Y en comparación con la competición masculina?

Deportivamente, el nivel es similar, aunque hay muchísimas más chicas que chicos jugando a voley. Pero, por lo que he hablado con algunos compañeros del masculino, depende del equipo, pero ahora mismo no están recibiendo un sueldo muy alto. Ha habido otros momentos en que la liga masculina superaba muchísimo en ese sentido a la femenina, pero ahora se está igualando bastante. Y, quizás, haya un poquito más de estabilidad en la femenina que en la masculina

Iberdrola ha firmado un convenio con el Consejo Superior de Deportes para impulsar la figura de la mujer en nueve federaciones, entre las que está la de voleibol. ¿Un paso adelante?

Claro que nos va a ayudar bastante, pero el voley necesita un patrocinador fuerte y exclusivo para su propia liga. Agradecemos cualquier ayuda, porque es un deporte precioso que está muy abandonado.

¿Cómo se puede solucionar?

Los jugadores hemos estado luchando mucho porque en breve son las elecciones a presidente de la Federación. Muchos jugadores compartimos la opinión de que un cambio hubiese sido muy favorable. Todo apunta a que va a continuar la misma candidatura -Agustín Martín- y creo que va a ser un error. Así no vamos a conseguir crecer. Si no lo hemos hecho en 16 años, no lo vamos a hacer ahora. La Federación tiene la llave para que esto crezca, tenga más profesionalidad y se dé a conocer y tengamos más derechos. Parecía que todo el mundo quería cambio y al final se ha quedado en nada. Todo sigue siendo demasiado arcaico en nuestra Federación.

Su padre forma parte de la otra candidatura, la de Rafael Pascual.

Sí. Se ha hecho mucha campaña y se ha informado de cómo se vota, que es un paso súper importante, porque en los últimos 16 años ningún jugador sabíamos cómo se votaba. De hecho, no sabíamos ni siquiera que podíamos votar. Había muchas cosas ocultas.

No hay ningún equipo valenciano en la máxima categoría desde 2008, cuando bajó el Benidorm. Y en Superliga 2 femenina, compiten el Elche y el Grau Castelló.

Uno de los grandes motivos fue que desaparecieron equipos que estaban patrocinados por constructoras. Además, había equipos que no tenían cantera.

¿En la Comunitat hay talentos y mimbres suficientes para poder contar con equipos en Superliga?

Claro que sí. Pero más que talento, hay personas muy aptas para enseñar. Hay clubes en los que se trabaja muy bien. Y eso me parece mucho más importante que tener madera o talento.

¿A veces se frivoliza con la imagen de las jugadoras de voley, sobre todo en la modalidad de playa?

No creo que se frivolice en general con la jugadora de voley, sino que es un tema más personal de cada una. Nunca me he sentido así. Nunca he visto una imagen mía jugando que la hayan utilizado mal.

Estudia Historias del Arte. ¿Qué se plantea de cara al futuro?

Estudio la carrera a distancia. No sé si en algún momento llegaré a ser profesora o a utilizarlo, pero me gusta mucho y me enriquece. Además, ahora he abierto otros frentes, porque también estoy empezando con el tema del entrenamiento personal. Y me estoy sacando los cursos de entrenador de voleibol. Me apasiona la preparación física. Y otra cosa que hago de manera más amateur y como hobby es maquillar. Tengo varios cursos de maquillaje. No ejerzo, pero la gente conocida, cuando tiene eventos, me avisa y yo lo hago encantada. Y si puedes ganar un dinerito, también viene bien.