Victoria con doble premio ante un rival directo por la permanencia

valencia. El Valencia Basket consiguió ayer una victoria doble frente al Instituto de Infertilidad Air Europa, en un duelo marcado en rojo para apurar las opciones de permanencia. Una derrota ante el conjunto balear hubiera supuesto poner el listón demasiado alto. El triunfo del conjunto taronja, superando el average particular frente a las baleares, permite tener las opciones intactas. La barrera del descenso está ahora a dos victorias de ventaja para las jugadoras de José Canales y no a tres como en las últimas semanas. Con once partidos por delante, y el average de cara con el equipo de S´Arenal, el panorama es un poco más optimista aunque deberá tener continuidad en las victorias.

El Valencia Basket saltó al Pabellón Universitario, el temporal mantenía impracticable el Pabellón de la Malvarrosa, marcando territorio (34-21 al final de la primera parte). Con la mejor versión de Rakovic (15 puntos y 7 rebotes) y Lukovic (19 puntos y 7 rebotes), las valencianas impusieron su defensa para dejar sin opciones al conjunto de Mallorca. Al final del tercer cuarto (43-27) el partido, la valoración final fue 56-23, quedó sentenciado.