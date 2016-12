«Las jornadas de captación son súper frustrantes»

Alicia Miguel es el rostro del fútbol americano femenino en la capital de Turia. Hace ocho años, se convirtió en la mano derecha de María Hernandis para crear una sección de mujeres dentro de Firebats. Los primeros años resultaron especialmente complicados. La iniciativa se topó con diversas barreras. Cuando su compañera hizo las maletas y se marchó a vivir a Cádiz, la valenciana asumió el liderazgo absoluto. Con la misma garra que despliega sobre el césped, luchó en los despachos para impulsar el proyecto. Ejerce de quarterback, capitana y máxima responsable del equipo, que compite en liga territorial y el pasado curso se proclamó campeón.

¿Usted es la única que permanece desde los orígenes?

Sí. Ahora la más antigua soy yo. María Hernandis tomó la iniciativa y yo la acompañé en todo momento. Cuando se fue a vivir a Cádiz, la que tiró del carro fui yo.

LAS CLAVES ASCENDER A CATEGORÍA NACIONAL «Es el proyecto. Quiero que a Firebats también se le conozca por la calidad de su equipo femenino» LIGA ESTADOUNIDENSE EN LENCERÍA «Las mujeres no necesitamos ir en ropa interior para demostrar nuestras cualidades»

Tiene 28 años. ¿Como surgió su pasión por el fútbol americano?

Un día, mi hermano me dijo que fuera con él a la playa a jugar a flag, que es la modalidad de fútbol americano sin contacto. Empecé a hacer relación con la gente del equipo. Conocí a María y, a partir de ahí, se desencadenó todo. María me dijo de empezar y cuatro chicas nos fuimos a entrenar con los seniors. Empezamos con la técnica, sin contacto. Luego, poco a poco, fuimos liando a alguna chica más. Y comenzamos a presionar al club para tener una estructura que presentar a la gente.

¿Cuánto duró la batalla para crear esa estructura?

Estuvimos cinco años para poder empezar a hacer tackle, que es el fútbol americano con contacto. José Miguel Alonso marcó un punto de inflexión. Nos dio los medios para poder despegar. En Valencia nosotras somos las que ya estamos en tackle. Esta es nuestra tercera temporada. Antes tampoco había equipos cercanos para poder competir. Costó mucho arrancar, pero ahora ya parece que las cosas empiezan a funcionar. Donde sí llevan muchos años compitiendo es en Barcelona y Madrid. Ahora hay una liga territorial de equipos que llevan poco tiempo, dos o tres años, y entre nosotros estamos haciendo una liguilla que es sobre todo de Alicante y Valencia, pero este año han solicitado entrar Zaragoza Hornets, Black Demons de Madrid y Granada Lions. Y de flag tenemos una liga que da gusto.

¿Ningún equipo de la Comunitat ha estado en liga nacional?

De momento no. Es el proyecto. Quiero que a Firebats también se le conozca por la calidad de su equipo femenino. Muchas de ellas se mueren por jugar en nacional.

¿Cuántas jugadoras componen el equipo?

Somos 14, pero somos un equipo muy nuevo. El problema que tiene el femenino es que se va mucha gente y cada año tienes que volver a empezar de cero.

¿Reciben ayudas?

La mayor parte del presupuesto del club lo aportan las subvenciones. No tenemos ningún patrocinador. Estamos en búsqueda. Y si el sénior no está en Primera, no tenemos subvención.

¿Todavía están lejos del rugby?

Sí. El principal problema es el dinero. Hay que invertir para llegar al mayor número de chicas posible. Nos hace falta empezar haciendo escuelas. No tenemos gente para poder iniciar ese proyecto, que no ha terminado de cuajar. Ahora mismo, en femenino, sólo tenemos el sénior. En Cataluña, tienen escuelas y hacen ligas de muchísimas categorías de chicos y chicas. Y eso se nota, porque tienen de dónde tirar.

¿Cómo tratan de difundirlo?

Hacemos dos jornadas de captación en septiembre. Les explicamos y les invitamos a venir y probar. Creo que conseguimos que vinieran sólo cuatro. Es súper frustrante. Es extremadamente complicado encontrar chicas que quieran. Yo creo que el rugby es más agresivo. Se pegan de forma diferente. Pero hay un montón de chicas en rugby. ¿Qué estamos haciendo mal? Quiero encontrar la respuesta para lograr más éxito.

¿Qué reacciones se encuentra?

No sé si va intrínseca la agresividad, pero directamente dicen que no les interesa. A veces te sientes como un comercial y da mucha rabia. Mucha gente no sabe ni lo que es. Lo asocian con rugby.

Pero este deporte sí tiene un componente agresivo.

Sí, pero no es sólo agresividad. Están los valores que lleva detrás. El componente estratégico que hay detrás de un equipo de fútbol americano es increíble. Pero te tienes que parar a verlo.

¿Hay que ser de una pasta especial para practicar este deporte?

Sí. Hace falta tener un plus de locura. Acabas de entrenar con los brazos llenos de moratones.

¿Cuál es la factura habitual después de un partido?

Brazos llenos de moratones, algunos tacos de regalo en las piernas y el dolor de trapecios y cuello por los golpes. Si me quedase con el recuerdo de lo que se siente después de jugar un partido, creo que no jugaría más. Pero hay algo por lo que dices: «El lunes más».

¿Qué le ha aportado?

Me ha aportado una forma distinta de ver las cosas. Los valores que te enseña un deporte de equipo los puedes trasladar a tu vida cotidiana. En el fútbol americano, en los que más hincapié hacemos es la disciplina y la concentración. Si tú metes la pata, el golpe se lo lleva el que viene detrás.

¿Ha escuchado algún comentario ofensivo por ser mujer?

Sí. La gente piensa que por ser mujer eres más débil. Dentro de este mundo, hay gente con la que me he cruzado que no estaba de acuerdo con que nosotras jugásemos a fútbol americano porque considera que este deporte no es para chicas, sino para chicos. Eso molesta porque tenemos el mismo derecho a jugar. Pero al final lo único que hace es darte fuerzas.

¿Y fuera de este mundo?

Mi madre está completamente en desacuerdo con que juegue. No me entiende. Pero he tenido bastante suerte. Simplemente me han podido tachar de loca. Es gente que me conoce. No tengo que demostrar a nadie si soy un marimacho o no. El que me conoce sabe que no lo soy. Muchas veces se asocia a eso y es otro de los problemas que hay cuando vas a captar. Cualquier deporte de contacto está asociado con el hombre.

¿Se ha sentido incomprendida en alguna ocasión?

Sí. Dentro del club ha habido momentos en que yo he percibido que no teníamos el apoyo necesario para seguir adelante.

En Estados Unidos, existe una modalidad en la que las jugadores compiten en lencería.

No me gusta. Las mujeres no necesitamos ponernos en ropa interior para que vean las cualidades que tenemos. Creo que fomenta el machismo. En Estados Unidos, el deporte es espectáculo. Y al final lo que atrae y da dinero es eso.