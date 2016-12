«Cuando empecé, los chicos me tiraban piedras»

Cuando se prepara para competir y se enfunda el equipaje, nunca falta el rosa. Siempre luce algún complemento de ese color. Le gusta el contraste que hace con su esfuerzo al levantar una barra cargada con más de 100 kilos. También puede entenderse como una reivindicación. Alba Sánchez, quien se enamoró de la halterofilia con sólo nueve años, sufrió de niña el rechazo de algunos compañeros de colegio. Ciertos críos la atacaban por el simple hecho de practicar un deporte que no relacionaban con la mujer. Graves prejuicios. Ahora, la alcireña, sin perder una coquetería que transmite por las redes sociales, se sube a lo más alto del podio. Acaba de proclamarse campeona de Europa júnior y es la gran esperanza española de este deporte.

¿Está en su mejor momento?

No me esperaba competir así de bien. Sabía que estaba fuerte y que iba a hacer una buena competición, pero me salió de diez. Estoy en mi mejor momento.

LAS CLAVES PREJUICIOS «Las chicas me decían que de mayor no podría llevar tacones; cada vez que me los pongo, lo recuerdo» CASOS DE DOPAJE «Es una decepción ver que son unos tramposos; espero que en un futuro la halterofilia sea limpia»

En el Campeonato de Europa logró tres medallas y seis records de España. Incluso le arrebató dos plusmarcas de España en categoría sénior a Estefanía Juan, su tía, quien le inculcó la halterofilia.

Los 111 kilos en dos tiempos me valieron para quitarle el récord de España absoluto a mi tía. Lo tenía desde hacía diez años. Se tenía que quedar en la familia. Cuando se enteró me dijo que ya era hora de que se lo quitara.

En enero cumplirá 19 años. ¿Cómo empezó todo?

Cuando vi a mi tía competir. Era un sábado y yo no tenía nada que hacer con nueve años. Cuando la vi competir, dije: «Yo quiero probar este deporte». Mi tía me hizo una prueba en casa con un palo de escoba. Y el entrenador, nada más verme, dijo: «Ella va a ser una campeona». En mi primer campeonato de España, gané. En mi primer Europeo, con 15 años, quedé quinta. La halterofilia te engancha.

¿El Club Alzira es el más prolífico de España?

Yo creo que sí, porque ha sacado muchísimos campeones. Gemma Peris, Lorenzo Carrió, Mónica Carrió, mi tía, yo... Ha sido el club de los campeones. Sin duda.

¿Ve reconocimiento en Alzira?

Creo que nadie me conoce en Alzira. Me conocen más en general que en mi propio pueblo. Le dan más prestigio al club de fútbol y eso nos da rabia, porque nosotros hemos sacado campeones.

Con 14 años, se fue al Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

Los primeros meses me los pasé llorando y llamando a mi tía para decirle que no quería estar aquí. Lo pasé fatal. Mi tía me dijo que era normal y gracias a ella he aguantado. Me encanta la vida que llevo. No lo cambiaría por nada. Hago lo que me gusta. A veces echas de menos a tu familia, pero una tiene que independizarse y a mí me tocó más pronto por mi deporte.

¿Cuál es su sueño?

Ir a unos Juegos Olímpicos. Pero no ya ir a unos Juegos, sino conseguir una medalla olímpica. Ya que soñamos, hay que soñar a lo grande. Espero que el equipo femenino esté fuerte para Tokio y podamos conseguir tres plazas de chicas, porque entrenamos para ello y nos lo merecemos.

¿Qué imagen se tiene de la halterofilia?

En chicos, súper bien, pero cuando eres chica tienen un concepto muy diferente. Se imaginan una tía súper fuerte que parece un tío. Eso no es así. No por hacer este deporte tienes que parecer un hombre. Obviamente tenemos músculos. Cuanto más músculo tengas, más peso vas a levantar. Pero no hay un estereotipo de chica. Hay chicos que, al verme a mí o a mis compañeras, no se imaginan que hagamos este deporte. Aparte, el deporte no está muy visto. Muy pocos le dan el valor que tiene.

¿Por qué?

Es un deporte minoritario. Y mucha gente piensa que es culturismo. No tiene nada que ver. Poco a poco, con los resultados que vamos obteniendo, igual se va dando a conocer un poco más. En otros países, la halterofilia es súper conocida. Desgraciadamente, en España no ocurre lo mismo.

¿Se cree que la femineidad es incompatible con la halterofilia?

Exacto. Puedes hacer halterofilia, balonmano o lo que sea que, si eres femenina, vas a ser femenina. El deporte no te define. Al salir, me encanta maquillarme, ponerme taconazos y arreglarme, pero eso no tiene nada que ver con mi deporte. Soy muy femenina cuando salgo a la calle y, en el deporte, soy una chica normal y corriente levantando pesas.

¿Se considera coqueta?

Me encanta arreglarme. Y hacerme selfies.

¿Hay algo que te identifique?

Algo que creo que ya me identifica y que llevo en todas las competiciones internaciones es mi lacito rosa para la coleta. Me encanta. Es como mi símbolo de la buena suerte. Me da un toque de niña y me gusta ese contraste.

¿De pequeña lo pasó mal por los prejuicios?

Cuando empecé en este deporte, los chicos me cortaban el pelo, me tiraban piedras a la barriga... Las chicas me decían que de mayor no iba a poder llevar tacones. Ahora, cada vez que salgo y me pongo taconazos, lo recuerdo. Eran los típicos celos y tonterías de niños. Esa temporada lo pasé bastante mal, llegando al gimnasio llorando y diciendo a mi entrenador que no quería volver a hacer halterofilia y llegando a casa con la mochila rota.

¿En casa que le decían?

Mi madre al principio no quería que hiciera este deporte porque tenía miedo, pero habló con mi tía y le causó confianza. Cuando llegué llorando, le dolió. No quería que dejara la halterofilia porque mi entrenador le había dicho que yo tenía cualidades. Mi madre y mi entrenador decidieron hablar con la directora del colegio y, si el colegio no ponía medio, denunciarlo. Los abusos eran bastante graves.

En España, los mejores resultados son de mujeres.

Exacto. También tenemos que hacer ruido para que vean que el concepto que se tiene es muy equivocado. Hay gente que piensa que se nos va a partir la espalda. No es así. La halterofilia es la base de todos los deportes porque fortaleces todo.

En los Juegos de Río, Lydia Valentín dio a España la primera medalla de halterofilia de su historia. Pero los casos de dopaje le han concedido la plata de Pekín y, virtualmente, el oro de Londres. ¿Qué opina de estos escándalos?

Es un gran decepción ver ahora que realmente no son campeones, sino simplemente unos tramposos. Le quitaron a Lydia la oportunidad de subirse al podio esas dos veces. Espero que en un futuro la halterofilia sea limpia.