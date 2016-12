«Debería haber controles en el atletismo popular»

Cuando se calza las botas, Raquel Landín defiende un atletismo a la vieja usanza. Ese mismo que le inculcó su padre. Ese mismo con el que se reencontró durante un excitante viaje a Kenia. Sin embargo, el fenómeno del 'running' le ha dado la oportunidad de desarrollar nuevas facetas: la de exitosa corredora popular en Valencia, ya que acaba de imponerse por tercera vez en el circuito de la ciudad, y la de escritora. La joven ha lanzado su segundo libro. Esta vez se trata de una novela. Una historia con altas dosis de realidad.

Se ha vuelto a imponer en el Circuito de Carreras Populares de Valencia. ¿Un orgullo?

Pues sí, y sobre todo disfrutando. Lo hago porque es en la ciudad de Valencia y porque las distancias me vienen muy bien. Y la gran mayoría de mi gente también es de distancias cortas. Es un encuentro al mes que tenemos, porque no nos vemos casi entrenando.

LAS CLAVES FUNDADORA DE UN CLUB «Di el paso joven, con 25 años. A veces se nota envidias, pero me lo tomo como un halago» FENÓMENO DEL 'RUNNING' «Hay mucha gente federada que todavía es muy reacia a lo popular; hay que entenderse»

Usted tiene múltiples perfiles.

Si no, me volvería loca. Estoy viendo, conforme me conozco más, que no puedo parar de pensar. Soy muy imaginativa y las cosas que me surgen en la cabeza las tengo que llevar a cabo.

Ha escrito su segundo libro, 'Cariño, tenemos que hablar... de correr'. ¿Su novela está inspirada en una historia real?

Surgió la idea de escribir una historia alrededor del maratón. Es una crítica simpática por todo lo que estamos viviendo. Y creo que es bastante constructiva. Nunca he corrido un maratón, pero llevo mucho tiempo siendo atleta y entrenando a gente que ha corrido maratones. He juntado todo ahí. Se ve reflejado tanto el que corre como la pareja, sean chico y chica o al revés. Hay un tira y afloja. La gente se engancha al 'running' muy fuerte y de golpe. Pero la conclusión que uno tiene que sacar es que correr es el deporte más bonito de todos. Y se busca que el miembro de la pareja que no corre perciba esto y comprenda esa pasión.

¿El 'running' ha ayudado a la mujer a romper ciertas barreras?

Estoy súper contenta. Las mujeres se están dando cuenta de que valen y de que pueden hacer lo mismo que los hombres. Hay un capítulo dedicado a esto. Ella se va dando cuenta de que también puede y de que también quiere vivir esa locura. Yo antes me mataba a entrenar y no se me valoraba nada. Y ahora sigo entrenando igual y noto que valoran lo que hago.

Está creciendo exponencialmente la presencia femenina en las carreras populares.

Me parece genial. Se está notando mucho en la mujer y en los jóvenes. Antes iba por el río y no me cruzaba con mujeres ni niños por la tarde. Ahora, vayas por donde vayas, ves a grupos de mujeres, chavales y chavalas. Es espectacular la cantidad de mujeres que corren en Valencia. Vamos un poquito por delante del resto de ciudades, incluyendo Barcelona y Madrid. Por eso también deberíamos ser ejemplo en cuanto a los controles en las carreras populares para que no se desmadre y no haya mentiras.

¿A qué se refiere?

Me gustaría que se regulase un poco el atletismo popular. En el federado tenemos los controles antidopaje, pero en el popular no. Y a día de hoy hay más dinero en las carreras populares que en el atletismo federado. Hay cosas que ves y hay evoluciones que no son normales. En Valencia fallamos en eso. Y creo que es un punto súper importante. Si hay 5.000 personas en una carrera, ahí tiene que haber unos controles.

Usted está federada y compite habitualmente en los Campeonatos de España.

Ahora, gracias a correr por aquí, se está conociendo un poquito más lo que hago. Los que venimos del mundo federado y los que han empezado a correr ahora tenemos que encontrar un punto medio en que nos entendamos y nos valoremos todos y podamos seguir avanzando y disfrutando. Hay mucha gente federada que todavía es muy reacia a lo popular.

¿Teniendo en cuenta el fervor por el 'running', cree que en España se podrá vivir del atletismo popular en el futuro?

De correr pruebas, no. Pero alrededor del atletismo popular se puede hacer muchas cosas y aún quedan muchas más por hacer. Yo soy entrenadora y me gusta escribir.

Su anterior libro, 'Alcanzando metas', nació a partir de una intensa experiencia en la localidad keniata de Iten. ¿Cómo fue?

Fui allí con mi ordenador pequeño, papel y boli. Llegué allí y era todo tan sorprendente y diferente que dije: «Esto lo tengo que mostrar». Iba averiguando cosas a la vez que las iba contando cada día.

Esa aventura le llevó a fundar un club: The Kenyan Urban Way.

El atletismo me lo pegó mi padre, uno de los mejores entrenadores de España. Mi padre me enseñó un atletismo de pista, un atletismo muy tradicional y clásico. Ahora ha habido un 'boom' con el 'running', pero yo veo diferentes el 'running' y el atletismo. El atletismo es prepararte seriamente para una distancia oficial, con una disciplina, unos valores, una exigencia. Y tienes que estar federado.

¿Y Kenia le recordó esa esencia del atletismo?

Lo que para mí es el atletismo de verdad. Sabía que en Kenia entrenan mucho. Pero sobre todo me sorprendió las condiciones en que entrenan y viven. Estuve hablando allí con un mánager internacional y me dijo: «Por más que los europeos se maten a entrenar, nunca van a llegar a ser mejor que ellos en general». No es sólo cómo entrenan, sino cómo viven. Ese sacrificio lo trasladan a la competición.

Hasta ahora, muy pocas mujeres han dado el paso de liderar un equipo de atletismo.

También está Marta Fernández de Castro. Di ese paso y siendo joven. Lo fundé con 25 años.

¿Y ha percibido alguna reacción fuera de lugar?

No. A veces se nota envidias. Pero me lo tomo como un halago.

¿Aspira a correr un maratón?

Mis pies son complicados y tengo que solucionarlo. Los dolores son muy fuertes y, si sigo, puede que deje de correr para siempre.

¿Cuáles son sus próximos retos?

Recuperarme del pie, porque de eso depende todo. Pensando en positivo, están los Campeonatos de España, en los que llevo muchos años participando en pista cubierta, al aire libre y en cross.

¿Ya no compite con el Piélagos?

Quiero centrarme en seguir escribiendo, en mi equipo y en mi trabajo en el centro de tecnificación de Cheste. Cuando estás en un equipo bueno a nivel nacional, como en el que estaba, hay muchas obligaciones. Ahora estoy en el de mi pueblo, en el Silla.