Carolina Marín avanza a semifinales en Hong Kong, pero sus gritos crean polémica

La campeona del mundo y vigente oro olímpico en bádminton, la onubense Carolina Marín, se clasificó este viernes para las semifinales del Abierto de Hong Kong, mientras que sus conocidos gritos sobre la pista suscitaron controversia entre el público asiático.

Marín derrotó a la japonesa Akane Yamaguchi con solvencia, por 21-7, 21-18, y su rival en la antesala de la final será la taiwanesa Tai Tzu Ying.

La primera cabeza de serie del torneo volvió a hacer alarde de su efusividad sobre la pista a la hora de golpear la pluma y de celebrar los puntos.

"Yo soy así. Así es mi carácter", indicó la andaluza. La normativa de la Federación Internacional de bádminton prohíbe cualquier tipo de palabra grosera sobre la pista, o cualquier insulto a rivales, árbitros o aficionados.

La actitud de Carolina no es común de ver en su deporte, aunque en el tenis hay varios casos parecidos, como los de Maria Sharapova y Victoria Azarenka.

Sin embargo, el público presente en el Hong Kong Coliseum, no entendió la personalidad de Carolina Marín sobre la pista. "No me gusta. Esos gritos afectan a sus rivales", declaró un aficionado.