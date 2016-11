Un torneo como homenaje

Anabel Medina ha encontrado la manera de «devolver al deporte» todo lo que éste le ha dado. Lo hará, este fin de semana, con el torneo internacional BBVA Ciudad de Valencia. El Club de Tenis Valencia acogerá del 19 al 27 de noviembre la primera edición.

Será el último día, tras la celebración de un torneo que aspira a ser el mejor 25.000 del mundo, cuando se rinda homenaje al equipo español de la Fed Cup que ganó el título hace justo 21 años en el mismo lugar ante Estados Unidos. La actual capitana de Copa Davis y Fed Cup, Conchita Martínez, ha confirmado su asistencia, además de Miquel Margets. María Antonia Sánchez y Vivi Ruano esperan poder estar: «Será muy especial volver a tenerlos a todos juntos», comentó Medina. «Después de muchos años dedicándome al tenis profesional uno de mis objetivos personales era poder organizar en Valencia un torneo femenino», reconoció la valenciana.

La directora del torneo hizo referencia al número de participantes de la prueba y recordó que es primordial para ella «apoyar a las jóvenes tenistas españolas y valencianas»: «Serán 70 jugadoras de 23 países cuyo ránking oscila entre el 102 de la luxemburguesa Mandy Mindella hasta la 283». Las valencianas Silvia Soler y Tita Torró también participarán en el abierto valenciano.

El reto a largo plazo de Anabel Medina es que 'su' torneo pueda llegar a ser WTA: «Estamos contentísimos porque tenemos un cartel que, me arriesgo a decir, que no ha habido así en todo el año en un torneo de esta categoría. Las fechas son buenas, la temporada ha finalizado y no hay torneos de categorías superiores, por lo que las jugadoras que necesitan puntos para poder jugar en Australia han decidido venir a nuestro torneo».

Ramón Verdejo, presidente del Club de Tenis Valencia, hizo referencia al trofeo que se llevará la campeona ya que está elaborado por Lladró, además de explicar la reforma de la pista uno, que cuenta con un nuevo alumbrado lumínico de leds homologado por la circuito internacional. También recordó que el abierto valenciano es sin ánimo de lucro -por lo que las casi 15.000 entradas que se han emitido son invitaciones que se están reservando a través de la web oficial del torneo- y que aunque no se ha recibido ninguna ayuda económica por parte de las administraciones, éstas sí que han apoyado, de hecho estarán presentes en la jornada de clausura.

El torneo de Valencia, de categoría ITF 25.000, será el tercero femenino en España, y contará tanto con cuadro de individuales como de dobles, cuyas fases previas comienzan mañana.