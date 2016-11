Maider Unda se despide de la lucha libre tras casi 20 años

Maider Unda se ha despedido de la lucha libre, entre lágrimas, Y tras casi 20 años en la elite, en los que ha conseguido numerosos éxitos como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

En un rueda de prensa que ha tenido lugar hoy en Vitoria, la luchadora alavesa ha señalado que "tenía que llegar el día" y que "la decisión está más que meditada".

Unda ha explicado que concluir esta etapa fue algo que "prácticamente" decidió una vez que terminaron los clasificatorios olímpicos. Después de ser madre aspiraba a lograr una plaza para Río 2016. Al no conseguirlo, decidió que su carrera deportiva "había terminado".

"A primeros de año tuve una rotura de fibras que no había tenido nunca que me hizo pensar, aunque tampoco imaginaba estirar mi carrera más allá de Río", ha confesado.

La laureada luchadora no ha podido contener la emoción al afirmar que "han sido muchos años" desde que comenzó con 9 años en la escuela y que nunca se había imaginado poder alcanzar "el sueño olímpico".

"No me voy a cansar de dar las gracias, he sido una afortunada, he vivido mi deporte desde "amateur" a profesional y he alcanzado el gran sueño olímpico que parecía imposible", ha asegurado Unda, quien ha puesto en valor la figura de su entrenador, Luis Crespo, del que ha opinado que "ha sabido trabajar" con ella, le ha apoyado y "sobre todo" le ha respetado en las decisiones que ha tomado.

Unda ha repasado su carrera profesional y ha admitido que se dio cuenta que podía tener posibilidades "a partir del mundial de 2007", cuando consiguió una plaza para los Juegos Olímpicos de Pekín.

Tras ese primer éxito llegaron el primer diploma olímpico en China, después la medalla de Londres y, a partir de ahí, se ha movido "entre los cinco primeros del mundo durante unos años". La luchadora no ha elegido ningún hito concreto de su carrera pero ha destacado "el camino de los momentos no tan fáciles y situaciones críticas con decisiones difíciles" que le llevaron "al éxito".

Su entrenador, Luis Crespo, ha insistido en que "ha sido un camino muy bonito" y se ha mostrado encantado de "haber trabajado con una persona única y una profesional excelente".

"Ha habido una complicidad absoluta, es la deportista perfecta que cualquier entrenador del mundo quisiera", ha valorado Crespo, que quien ha querido agradecer la implicación de la Fundación Basque Team y de personas como Xabier Leibar, Julen Erauskin y Uxue Zatika.

Además de sus dos participaciones olímpicas, entre sus éxitos también destaca la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Lucha en 2009 celebrado en Dinamarca y tres medallas en el Campeonato de Europa de Lucha entre los años 2010 y 2013 en Bakú, Belgrado y Tiflis, respectivamente.

Unda ha sido la luchadora con más títulos nacionales en su palmarés con un total de 14 campeonatos.