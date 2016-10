De Valencia a Canadá saltando obstáculos

Sortear muros, trepar por cuerdas o deslizarse por barrizales se ha convertido en la pasión de Jose Miguel Pericás Caudeli. Este joven de Miramar, Valencia, ha conseguido colarse en el Mundial de Carreras de Obstáculos celebrado el pasado fin de semana en el Blue Mointains Resort de Ontario, Canadá, para representar junto con otros dos participantes a la selección española.

167. Está ha sido la posición individual de Pericás en su primer mundial. Un resultado que no ha sido el esperado para él a pesar de haberse enfrentado a cientos de contrincantes de todo el mundo. Aún así, la simple participación era una meta personal. “La verdad que ha sido una experiencia inolvidable, es mi primer mundial y estoy muy contento”. “Los resultados no han sido los deseados, me preparé durante tiempo y llegaba en un estado de forma muy bueno, para realizar un buen papel, pero a veces aparecen imprevistos físicos de última hora que nos frenan nuestros propios objetivos, pero aun así estoy contento de haber vivido esta experiencia formando parte de este Team Nacional y representar a España en el mundial en Canadá”.

Team español que viajó a Canadá para competir en el mundial de carreras de obstáculos.

Un año y medio de dedicación y de entrenamiento diario tanto de la fuerza como la resistencia le han valido a Pericás para escalar hasta la segunda posición en el ranking de España y convertirse en el mejor de la Comunitat. Y es que este corredor valenciano ha sido seleccionado para representar al grupo español gracias a los 1160 puntos obtenidos en las 10 carreras y siete pódiums que ha disputados en la Liga Nacional -590 menos que el primer seleccionado y 1150 puntos más que el último clasificado-, compuesta este año por un total de 24 carreras de las cuales aún faltan cuatro por celebrarse.

Desde que Miguel empezó en el mundo de los obstáculos consagrando su primer título en la Iberian Race de Gandia, ha ido acumulando pódiums por todo el panorama nacional. “Esta temporada me he recorrido casi media España, desde carreras por toda la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Madrid…”. Ahora asegura que toca seguir trabando para futuros campeonatos como el Europeo o el Mundial del 2017. Su próximo objetivo a corto plazo es ganar el 27 de noviembre en los Yébenes, Toledo, donde se disputara el Campeonato Nacional.