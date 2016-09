Tatami es mucho más que rugby

valencia. César Sempere y Matías Tudela son mucho más que dos valencianos que han hecho historia, al integrarse en la primera selección española de rugby que ha participado en unos Juegos Olímpicos, tras su competición en Río de Janeiro. Los dos son amigos casi desde la cuna. Se criaron juntos y comparten el amor por el balón ovalado. Vivieron y narraron con pasión la heroica clasificación del combinado de rugby 7 para la ciudad brasileña, con aquel ensayo con el tiempo cumplido contra Samoa. Y lideran una nueva etapa en el Tatami, histórico club valenciano de rugby con medio siglo de existencia.

Tras la experiencia olímpica y el hecho de jugar al rugby fuera de la Comunitat, los dos valencianos vuelven a casa pasada ya la treintena. Se integran en el primer equipo del Tatami, que esta temporada militará en la División de Honor B. El objetivo deportivo de Sempere y Tudela es colaborar en mantener la categoría.

Pero el proyecto es mucho más ambicioso. «Queremos que el Tatami sea en Valencia algo parecido a lo que es el Bera Bera en Navarra», indica César Sempere, que ejerce como mánager. Los dos amigos pretenden que el Tatami además dé cobertura a otros deportes muy diferentes al rugby, como puede ser el remo. «La idea es convertirnos en un referente multideportivo a nivel nacional. Para ello, trataremos de profesionalizar la gestión del club», señala Sempere, muy ilusionado con el proyecto que quiere llevar a cabo en los próximos años con varios deportes.

A lo largo de la temporada, el Tatami organizará diferentes actividades sociales, torneos, viajes y otros eventos. Además, el club invita a ponerse en contacto con ellos a cualquier persona interesada en formar parte del proyecto. «En esta etapa lo social tendrá el mismo peso que la parte deportiva. En nuestro club todos son válidos», señalan desde la entidad, que para iniciar este proyecto ha realizado un cambio en su imagen.

El proyecto ha sido presentado este pasado fin de semana en Oliva, y nace con la intención de convertirse en unos años en un referente de la Comunitat, especialmente en deportes que no tienen gran calado todavía en esta zona y necesitan un empujón. El gran colofón fue un partido amistoso con el CAU, que estuvo a punto de ascender a División de Honor. Como no podía ser de otro modo, se disputó el tan tradicional tercer tiempo del rugby. La comida tenía ADN valenciano, como Tatami y CAU, es decir, una paella, como no podía ser de otra forma.