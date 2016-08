Una sentada frente al himno para defender a los negros

En San Francisco el fútbol americano es una religión y su 'quaterback' una figura venerada en el club de la ciudad desde los tiempos de Joe Montana. Actualmente, el mariscal de campo de los 49ers es Colin Kaepernick, un hombre que ha llevado al equipo de la bahía a una Superbowl. Es decir, que el número 7 es un hombre respetado y escuchado por gran cantidad de seguidores. Por ello, su gesto en el último partido de su equipo sorprendió y generó una riada de reacciones.

Mientras se escuchaban los primeros acordes del himno estadounidense el 'quaterback' permaneció sentado ante los atónitos espectadores, puesto que el código protocolario establece que debe ser escuchado en pie y con una mano sobre el pecho. «No voy a ponerme de pie para demostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a las personas de color. Para mí, esto es más grande que el fútbol y sería egoísta por mi parte mirar hacia otro lado», señaló el joven de Wisconsin que fue adoptado por una madre blanca y un padre negro. «Hay cuerpos en las calles y gente con las vacaciones pagadas que se libran de asesinatos», ahondó 'Kap', a quien la directiva le había condenado a la suplencia hasta la llegada de un nuevo entrenador.

Colin, respeto tu postura pero no la falta de respeto a la bandera"

El gesto de Kaepernick, que asegura que repetirá en cada partido, indignó a un gran número de aficionados por considerarlo antipatriótico y algunos quemaron la camiseta con su número 7 como protesta. «¿Podemos llevarnos bien todos? Colin, respeto tu postura pero no la falta de respeto a la bandera», expuso Jerry Rice, una leyenda de los 49ers. Incluso Rodney Harrison, analista de Sunday Night Football y ex de Chargers y Patriots fue más allá: «Te lo digo, yo soy un hombre negro y Colin Kaepernick no», aunque terminó por matizar sus palabras. «No estoy diciendo que no sea negro, pero lo que digo es que su corazón está en el lugar correcto, pero no en lo que está haciendo. Todavía no entiende las injusticias como hombre negro o de color, eso es lo que estoy diciendo», comentó antes de añadir varios ejemplos en que había sufrido el racismo en Estados Unidos.

Lo que debería horrorizar a los americanos es que todavía necesitamos llamar la atención sobre las desigualdades sociales"

Numerosos militares se quejaron también por un gesto que no se recordaba desde que en la ceremonia de entrega de medallas de la prueba de los 200 metros lisos los Juegos Olímpicos de 1968 el estadounidense Tommy Smith y su compatriota John Carlos agacharon la cabeza y levantaron el puño en alto con un guante negro mientras sonaba el himno de su país, con el apoyo del australiano Peter Norman, que estaba en el cajón de la plata. Después de aquella imagen recibieron amenazas de muerte y sufrieron dificultades para continuar con su vida fuera de las pistas. «Lo que debería horrorizar a los americanos no es la elección de mantenerse sentado durante el himno nacional, sino que 50 años después de que prohibieran a (Muhammad) Ali boxear (por insumisión en la Guerra de Vietnam) y de que Tommie Smith y John Carlos levantaran sus puños y provocaran el ostracismo público y numerosas amenazas de muerte todavía necesitamos llamar la atención sobre las desigualdades sociales», reclamó Karim Abdul-Jabbar. «Fallar al arreglar este problema es lo que es realmente antiamericano», sentenció el exjugador de los Lakers.

Reconozco su derecho a hacer eso, pero no respeto la motivación o la acción"

En el fútbol americano, un deporte en el que la mayor parte de los jugadores son afroamericanos, existe una sensibilidad especial. «Reconozco su derecho a hacer eso, pero no respeto la motivación o la acción», aseguró Jim Harbaugh, antiguo entrenador de 'Kap'. Sin embargo, los actuales compañeros del rebelde han apoyado a su compañero porque defienden «derechos tan americanos como la libertad de expresión». El entrenador de los 49ers, Chip Kelly, su entrenador, sostuvo que él no tiene derecho a decirle a sus jugadores cómo tienen que honrar o no su país. «Guardo un gran respeto por los hombres y las mujeres que han luchado por este país. Han luchado por la libertad, luchan por la gente, por la justicia y por la libertad, por todos. Eso no es lo que está sucediendo», argumenta Kaepernick para mantener su postura.

¿Habrán repercusiones? Probablemente. No creo que nadie haya comprado mi camiseta todavía, así que no sé si alguien la va a quemar"

Quien se ha unido a la iniciativa de 'Kap' ha sido el el 'linebacker' novato de los Eagles de la Filadelfia Myke Tavarres. «Lo he pensado. Creánme. Definitivamente que lo he considerado», avisó sobre el partido del próximo sábado de una franquicia que en verano quiso fichar a Kaepernick. «Voy a tomar una posición, sentándome, para el cuarto partido», añadió. Tavarres es un agente libre y todavía puede quedarse sin contrato, pero asegura que eso también es una ventaja sobre Kaepernick: «Es algo que hay que hacer. ¿Habrán repercusiones? Probablemente. No creo que nadie haya comprado mi camiseta todavía, así que no sé si alguien la va a quemar».