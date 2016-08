El nadador que no sabe mentir

Carlos Ródenas tiene unas condiciones enormes para la natación. Alto, muy alto, este joven destacó en la etapa junior, donde llegó a hacer una mínima para el Europeo. Empezó a nadar a los dos años y desde los once forma parte del CN Olympic Don Bosco Nazaret. «Fue en un Autonómico. Enfermé la noche de antes de competir en el Open nacional donde debía refrendarla. Ahora en categoría absoluta es mucho más difícil», comenta. Cuando se le pregunta por sus objetivos, este chico de 18 años afincado en Massanassa realiza una pausa que llega a ser incómoda. Lina, su madre, le apremia para que responda. «Me gustaría nadar una final A en un Campeonato de España», dice al fin.

Con la verdad por delante. Sin dobles sentidos. Así es Carlos. Un chaval sin doble cara. Un joven que no sabe mentir. Se lo impide su síndrome de Asperger, la particularidad (como aclara Lina no está considerado como enfermedad) catalogada dentro del autismo inteligente. También le atenaza a la hora de socializarse. «Me cuesta hacer amigos. Tengo la sensación de ser la oveja negra», comenta. «Piensa que se están burlando de él. Igual le están haciendo una broma y no la entiende como tal porque no coge los dobles sentidos», señala su madre.

La situación es fácilmente comprobable. 'Carlos, ¿entonces tú si te dicen que un balón es cuadrado...?' «Es que...», responde, queriendo razonar que un balón no puede ser cuadrado. Y es que a la hora de argumentar, el joven tiene una enorme capacidad. De hecho, su elevado coeficiente intelectual le impide ser considerado deportista paralímpico. «Es algo que me molesta...», señala. De nuevo, sincero. Sin ambages. Todo lo que consiga será como deportista válido. «Es difícil», dice. Sin mentiras, aunque su aspiración real sea llegar a un Campeonato de Europa. Pero Carlos no sueña despierto. No sabe. «Él es muy trabajador y por eso llegará a donde se proponga. Nunca le ha importado levantarse a las 5 de la mañana», señala Lina.

Los resultados están ahí. Ha acabado segundo de Bachiller con matrícula de honor. «No ha sido fácil, el comentario de texto ha sido muy complicado», matiza Carlos. Lleva toda la vida asistido por logopedas, psicólogos y docentes de repaso que le permitan alcanzar las calificaciones a las que aspira. «Ha pasado un año durillo por unos compañeros, no fue a la cena de graduación. Pero gracias a los recursos de su padre siempre le hemos podido dar la ayuda que ha necesitado», indica Lina.

Y ahora, ¿qué? Respecto a la natación, Carlos no da pie a soñar despierto. «En España está complicado», señala. Realiza un análisis realista, sin cargar contra nadie por la falta de ayudas. Él está incluido dentro del Proyecto FER. Y admite que también va a echar el resto en la formación, para labrarse un futuro alternativo cerca del deporte. «De hecho, quería hacer medicina deportiva, pero fuimos a la facultad a que nos hicieran una exposición. Nos mostraron un cadáver y me dio impresión», recuerda Supo que no iba a poder tolerar las prácticas y trazó el plan B: «Quiero hacer el doble grado de farmacia y nutrición. Me gusta el laboratorio. Creo que podré. Pediré reducción de créditos para compaginarlo con los entrenamientos», comenta con sinceridad. Sin dobles sentidos.