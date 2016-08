«Nosotras ya firmábamos el bronce... Esta ha sido la competición más justa»

Elena López ha desaparecido durante casi una semana. La gimnasta de Turís lució su mejor sonrisa cuando recogió la plata olímpica. Luego se tomó un respiro. A un mes de cumplir 22 años es toda una veterana. Cerca de una década atrás se marchó de casa siguiendo el aroma de la gloria. La degustó en ese podio de Río de Janeiro. Tras ese pequeño parón, estos días tendrá actos oficiales como preámbulo de su tercer paso por el quirófano. No es extraño que no quiera ni pensar aún en si afronta o no otro ciclo olímpico.

-¿Cómo han sido estos días después del éxito?

-A ver, yo sigo siendo la misma que hace dos semanas pero la verdad es que la gran recompensa que tuvimos ha sido increíble. Ahora estamos deseando estar como la familia, pero el bajón vino nada más terminar el ejercicio y ver que nos habíamos dejado la piel en el tapiz y todo había salido bien. Ahí todas rompimos a llorar.

-Cuando pasáis a la final con la mejor nota, ¿pensáis '¡a por el oro!'?

-No. A ver nosotras siempre hemos sido conscientes de que si hacíamos los cuatro pases bien y sin fallo teníamos la posibilidad de medalla. Tampoco intentábamos pensar en ello, sino disfrutar de la experiencia, hacer el ejercicio bien y yo creo que eso fue lo que nos ayudó a seguir al día siguiente con más fuerza. Al acabar en el primer puesto el primer día sí que nos ayudó a salir más motivadas por la posibilidad de estar entre las tres mejores. Ese día fue... Enorme.

-En ese último ejercicio en que te estás jugando la medalla, ¿se nota la presión u os dejáis llevar por el momento?

-Nosotras entrenamos muchas horas y es un ejercicio que tenemos muy mecanizado y ya sale un poco solo. En esos instantes, cuanto más piensas, peor. Es como si fuera un examen en que ya sabes las preguntas. Es hacerlo una vez más y ya está. Yo creo que en ese momento las cinco tuvimos la cabeza fría.

-Cuando para la música y salís del tapiz, ¿sabéis ya que sois medalla?

-No, la verdad es que como éramos las primeras y no habíamos visto la rotación anterior, no sabíamos cómo estaban las notas ni sabíamos cómo íbamos ni nada... Nosotras lo que sabíamos es que más no podíamos dar, que habíamos puesto toda la carne en el asador y que por nosotras no sería. Fue un 'ahí queda eso'.

-Cuando acaba todo y se ve a las italianas llorar, ¿sois un poco conscientes de que el olimpismo os había devuelto un poco la decepción de Londres?

-Nosotras en Londres íbamos con otra mentalidad. Aún éramos pequeñas y llevábamos ya tiempo luchando, pero no tanto como en estos últimos años. Sí que fue una gran sorpresa quedar cuartas, ver que estábamos cerca de los tres primeros. Pensamos que fue un poco injusto por el fallo de las italianas. Les quisieron dar esa medalla y en este caso ha sido Bulgaria, que creo que también lleva un ciclo muy bueno. Creo que esta competición ha sido la más justa, luego nos enteramos de que el equipo de Rusia también había tenido un fallo... Este deporte es así y bueno a nosotras esta plata nos sabe a oro.

-¿Y eso no da rabia, que en vuestro deporte se dependa tanto de los jueces?

-Sí pero nosotras pensábamos también en el mérito propio. Sabíamos que más no podíamos hacer. La nota fue un poco injusto lo que pasó con Rusia, pero nuestra entrenadora ya nos lo dijo, que para ella nosotras éramos las ganadoras. Con eso nos quedamos. Ni siquiera esperábamos ganar una plata, que hacía 20 años que no se conseguía.

-¿Vosotras qué pensabais que ibais a ganar?

-Nosotras con el bronce ya firmábamos. No pensábamos en el color. En otras competiciones hemos tenido a Israel o a Bielorrusia delante, unas veces injusta y otras no tanto. Yo creo que esta ha sido la mejor competición, pero nunca nos hemos visto tan cerca la medalla. Las jueces no eran de los países que competían y creo que han sido bastante neutras, que no han mirado tanto al país que salía como el ejercicio.

-Pero sí que llegabais tras un buen ciclo, sobre todo en el último año. ¿Ibais presionadas por ello?

-Bueno sí, era un equipo bastante veterano. Creo que esta competición nos ha ayudado estar luchando por esa medalla. Nos ha motivado en el camino.

-Esa Elena que se fue de Turís con 13 años, ¿ha llegado ya a su mejor momento?

-Bueno ahora mismo pienso en disfrutar del momento, que pocas veces se vive. No me planteo nada más, siempre me ha gustado marcarme objetivos a corto plazo. Ahora tenemos varios eventos y he de operarme del tobillo. Me estoy centrando en eso y en recuperarme bien y luego ya veremos.

-¿Te planteas otro ciclo olímpico?

-Tanto como aguantar otros cuatro años no lo veo. Es que no lo puedo decir. No he contestado a nadie, ni siquiera a las entrenadoras. Sólo pienso en disfrutar ahora y luego ya veremos.

-¿Aún no has decidido si vas a seguir compitiendo al más alto nivel? ¿Vas a continuar en Madrid la próxima temporada?

-Sí, en Madrid seguiré pero aún no lo sé. He de continuar allí porque he de recuperarme de la lesión, luego ya se verá. Los médicos dicen que necesito cuatro o cinco meses para estar al 100%.

-En la operación de rodilla, a los pocos días ya habías empezado la rehabilitación...

-Sí, pero esta vez son tres semanas en cama, no puedo ni ponerme de pie a la pata coja. Luego es más delicado porque son ligamentos y demás.

-Después de tres pasos por el quirófano y una plata olímpica, ¿valió la pena irse de casa a los 13 años?

-Sí, creo que quien algo quiere algo le cuesta. No me arrepiento, volvería a decir que sí. Es una experiencia única que o lo vives ahora o nunca.

-Has subrayado lo de que España hacía 20 años que no lograba una medalla olímpica en gimnasia rítmica, ¿os sentís eternas?

-Sí, hemos hecho historia y nos gustaría que en el futuro se siguieran acordando de nosotras.

-Los deportistas que habéis destacado en los Juegos, ¿qué le pedís ahora a las autoridades, el público, a los medios de comunicación...?

-Yo creo que la gente que quiera acordarse, los que nos quieran en los buenos y en los malos momentos se seguirá acordando. Hay gente que practica deportes en que se sacrifica mucho, son muchas horas de trabajo para esto y si en una semana se olvida todo quizá es porque o están muy interesados.

-Pero sí es necesario que haya un nuevo plan ADO o una ley de mecenazgo para que tengáis respaldo. Los deportistas han demostrado que cantera hay con estas 17 medallas...

-Creo que tampoco hacen falta palabras. Las cosas se demuestran con hechos y si con eso ya no hay suficiente... Es todo muy duro y ya sólo con estar ahí es muy complicado.

-¿Eso se comentaba en la Villa Olímpica?

-No, en esos instantes estábamos centrados en la competición.