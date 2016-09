David Casinos cierra su leyenda con un bronce

Las sensaciones del español no eran buenas antes de comenzar la final. No contaba con el oro y sabía que la plata estaría difícil. Se conformaba con ella y también con el bronce. Al final cayó un bronce para cerrar su leyenda en el atletismo. Una medalla más que sumar a su palmarés y que acompañará a los cuatro oros de los cuatro Juegos anteriores.

Es la primera vez que Casinos no escucha el himno español tras finalizar una prueba paralímpica, pero vuelve a pisar el podio, algo que le puede saber a oro después de las marcas que se han realizado en la final. En su primera tentativa, el italiano Oney Tapia hacía 40.89, la mejor marca de la carrera del español. Para ser oro tendría que superarla y esta temporada no había pasado de 38.37. En Río lo consiguió, pero lejos de sus rivales. No pasó de 38.58.

El brasileño Alessandro Rodrigo Silva, crecido por su público, marcó un 43.06 en su tercer intento que rompía las esperanzas de alcanzar la plata. Tocaba defender el bronce y lanzar lo más lejos posible, el valenciano no se encontraba del todo bien y acortaba las distancias cada vez más. 36.72 en el tercero, 35.65 en el cuarto. Cundía el pánico, aunque el cuarto estaba lejos, a más de un metro. No consiguió superar el registro de Casinos. No pudo con su leyenda.

El valenciano no podía ocultar su felicidad después del último lanzamiento; tampoco su mujer y guía, Celia. Cinco Juegos y cinco medallas. «Es un sueño hecho realidad. Es una medalla de bronce, no el oro que todos queríais, pero es muy difícil porque son los quintos Juegos y ya uno se hace mayor y hay que dejar relevo a la nueva generación», comentó el lanzador poco después de la prueba.

Casinos dio la gracias por «un gran podio» en sus últimos Juegos en el atletismo. «Toca irse y valorar, pero ya veremos qué pasará después. A lo mejor vuelvo en otro deporte», indicó. «Yo también tengo que saber decir adiós en algún momento porque me voy acabando», reconoció, dando por cerrada una participación más en un estadio olímpico.