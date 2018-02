JJ OO de Pyeongchang Corea del Sur, el país del amanecer tranquilo... salvo para el COI El parque Phoenix Snow, sede del esquí, en Pyeongchang. / EFE La participación de los 28 deportistas rusos absueltos por el TAS está ahora en manos del máximo organismo olímpico ERIC BERNAUDEAU Pyeongchang Viernes, 2 febrero 2018, 14:07

A pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang (el 9 de febrero), Corea del Sur lleva mal su sobrenombre de la 'Tierra de la mañana en calma', al menos para el COI, que por un lado se felicita por la participación de Corea del Norte, pero por otro debe aún gestionar la molesta presencia de los deportistas rusos.

La comisión ejecutiva del COI, el organismo olímpico, que se reúne a partir del sábado, tenía ante sí un orden del día "más bien ligero", según una fuente interna que no excluía incluso celebrar la reunión en un solo día en lugar de los dos previstos.

Eso era antes de la decisión del jueves del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que probablemente haya hecho cambiar la situación. El TAS, que tiene su sede en Lausana pero que se ha instalado provisionalmente en Pyeongchang durante la celebración de los Juegos, como hará a partir de ahora en cada cita olímpica, desautorizó al comité de disciplina del COI al anunciar el jueves la anulación total de las sanciones tomadas contra 28 deportistas rusos, creando así una gran confusión a ocho días de la inauguración de los Juegos.

Estos 28 deportistas formaban parte de los 43 atletas descalificados en los JJ OO de Sochi 2014 y suspendidos de por vida de los Juegos por haberse aprovechado de un sistema de dopaje institucionalizado puesto en práctica por Rusia, especialmente durante los últimos Juegos de Invierno, celebrados en la estación balnearia al sur de Rusia.

Estas sanciones fueron tomadas por una comisión disciplinaria presidida por el suizo Denis Oswald, abogado de profesión y uno de los 14 miembros de la comisión ejecutiva del COI, formada, entre otros, por el exatleta ucraniano Sergey Bubka .

Este sistema de dopaje de Estado, sacado a la luz por el informe del jurista canadiense Richard McLaren, a petición de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), le costó a Rusia su exclusión de los Juegos de Invierno. Sólo 169 atletas rusos 'limpios' han sido por el momento autorizados a participar en Pyeongchang bajo bandera neutral.

¿Qué pasa ahora con los 28 deportistas absueltos por el TAS? Existe una cierta confusión en la medida en que el TAS ha indicado que estos deportistas podrían "en teoría" aspirar a competir, aunque la decisión final dependerá del COI, que rápidamente declaró que "la decisión del TAS no significa que estos atletas, del grupo de 28, sean invitados a los Juegos". "No ser sancionado no da automáticamente el privilegio de una invitación", añadió el organismo olímpico.

El COI tiene la última palabra

Parece que la suerte definitiva de estos 28 deportistas rusos está en manos de un segundo panel del COI, bautizado como "grupo de puesta en práctica" y que cuenta con 13 miembros, entre ellos el director general del COI, Christophe de Kepper, y que estará presidido por Nicole Hoevertsz, miembro de la comisión ejecutiva del organismo, representante de Aruba.

Ante la celebración de la 132ª sesión del 6 y 7 de febrero, la comisión ejecutiva también evaluará la participación "histórica" de Corea del Norte en unos Juegos organizados por su vecino del sur, contra el que teóricamente está en conflicto bélico, ya que desde el final de la Guerra de Corea en 1953 no se ha firmado ningún tratado de paz entre los dos países, sino tan sólo un armisticio.

La participación de Corea del Norte, que se cerró en una cumbre celebrada en Lausana, será la primera en unos Juegos de Invierno desde Vancouver 2010. Muy simbólica, la presencia norcoreana no representa una amenaza en el plano deportivo. En siete Juegos de Invierno el país dirigido de manera autoritaria por la única dinastía comunista en el mundo apenas ha logrado un par de medallas: una de plata en 1964 y otra de bronce en 1992 en Albertville, en ambos casos en patinaje de velocidad.

En total, 22 deportistas norcoreanos deben participar en Pyeongchang. Entre ellos 12 jugadoras de hockey hielo que viajaron la semana pasada para participar en un equipo unificado. Los otros 10 deportistas debían llegar el jueves.