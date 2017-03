Barcelona mantiene la puerta abierta a pedir unos Juegos de Invierno, pero no los de 2026

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene la puerta abierta a presentar en un futuro una candidatura olímpica y paralímpica de los Juegos de Invierno de Barcelona-Pirineos, pero renuncia a hacerlo para 2026, en base a las conclusiones que la Comisión no Permanente del Consejo Municipal ha presentado este miércoles.

El socialista Jaume Collboni, presidente de esta comisión, ha explicado que la primera de las conclusiones "consensuadas y fundamentadas" de los grupos que han participado está la de "posponer la presentación de la candidatura en atención a las circunstancias económicas y sociales y, sobre todo, el cambio de las directrices del Comité Olímpico Internacional (COI)", diferentes a las que sirvieron para diseñar la candidatura para los juegos de 2022.

Collboni, desde mediados del año pasado teniente de alcalde en el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que todos los grupos están de acuerdo en que "si Barcelona presenta una candidatura ha de ser ganadora y para ello es necesario el consenso político y social", que ahora no parece que exista. "No se da un paso atrás porque no se había dado un paso al frente", ha puntualizado Collboni, que ha recordado que la presentación de la candidatura a los juegos de 2026 al Comité Olímpico Español debería hacerse el próximo mes de septiembre.

Una participación más activa de la Generalitat

Después de que el gobierno municipal de Barcelona en Comú anunciase unilateralmente la renuncia a presentar la candidatura Barcelona-Pirineos a los JJOO de Invierno de 2026 apenas iniciado su mandato, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó crear una comisión para estudiar la viabilidad de proponerse como sede, en un pleno extraordinario convocado a instancias de PSC, CiU y ERC, que apoyaban la candidatura para 2026.

Las comisión, en la que han participado todos los grupos municipales excepto el del PPC y el de CUP Capgirem, se reunió en siete ocasiones, entre febrero y octubre de 2016, para que los grupos pudieran escuchar la opinión de 39 expertos. Precisamente, la ausencia del PPC de la comisión municipal ha sido destacada por el teniente de alcalde de Ciudadanía, Jaume Asens (BComú), quien ha señalado que ha sido "un elemento no secundario" porque ha hecho evidente que "el partido que gobierna el Estado se ha desentendido".

Asens ha subrayado que ahora la decisión de no presentarse a la candidatura de 2026 no es de los partidos de gobierno, "sino ampliamente compartida por todos miembros de la comisión", y con ella no se cierra la puerta a presentar una futura candidatura que se ajuste a las nuevas directrices del COI.

También ha destacado que en las conclusiones consensuadas se requiere una participación más activa de la Generalitat "porque es un proyecto de país" y propone a ésta liderar una comisión de trabajo en la que estén presentes el Ayuntamiento de Barcelona, los de los Pirineos, las diputaciones, las federaciones deportivas y otros agentes. "Mas allá de que no nos presentemos, mantenemos el compromiso de seguir manteniendo el plan de promoción de los deportes de invierno", ha asegurado Jaume Asens.

"El proyecto no se cierra, continúa"

La portavoz del grupo Demócrata en el comisión (antes CiU), Maite Fandos, ha asegurado que "el proyecto no se cierra, continúa" y ha celebrado que "la puerta quedé abierta a una futura candidatura" porque les permite seguir trabajando y que los alcaldes del Pirineo "puedan seguir soñando".

El portavoz de Cs, Santiago Alonso, ha señalado que la insistencia del gobierno Colau de que la candidatura no sea una prioridad política de su gobierno ha sido determinante para tomar la decisión de aplazarla.

El concejal de ERC Juanjo Puigcorbé ha señalado como motivo para no presentar la candidatura la posibilidad de que el COE la "boicotease" por el proceso de desconexión de Cataluña.

Una vez terminada la rueda de prensa, el presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, ha declarado que la comisión ha sido "una perdida de tiempo" ya que en ella se ha ratificado la decisión que tomó la alcaldesa Ada Colau hace catorce meses y se han reiterado los trabajos de la oficina técnica de la candidatura, que costó 2.568.000 euros en sus cinco años de existencia.