Zidane, al técnico valencianista: «Que diga lo que quiera, que no me importa»

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió ayer a su equipo de la crítica admitiendo tan solo falta de pegada en su momento irregular, y afirmando que está «tranquilo» porque en el juego están bien. Se mostró ajeno a la crítica que llega incluso de colegas de profesión como Marcelino García Toral, técnico del Valencia, que aseguró el lunes en Radio Marca que la plantilla madridista es de menor calidad esta campaña.

«No pienso nada, cada uno dice lo que quiere, y opina sin que tenga que comentar lo que piensan los demás. Yo si tengo que hablar diré cosas tranquilamente. Que digan lo que quieran, que no me importa», le respondió Zidane.

«No me molesta porque no lo puedo cambiar. Es la realidad de nuestro trabajo. Tenemos que pensar que solo con nuestro trabajo vamos a salir de la situación que estamos en Liga. Tranquilidad, no me molesta nada, es inevitable que la gente hable. Lo que puedo decir es que vamos a seguir y vamos a estar ahí al final seguro», añadió.