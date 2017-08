Supercopa de España | Ida Zidane: «Lo bueno de esta plantilla es que cumplen todos» El técnico espera que prospere el recurso por Cristiano, pero el árbitro reflejó en el acta que el portugués le empujó «levemente» COLPISA Lunes, 14 agosto 2017, 01:12

"Como siempre, no me voy a meter con el árbitro. Lo que me pueder molestar es la expulsión de Cristiano, pero es así y no lo podemos cambiar. A ver lo que podemos hacer para ver lo que hace el miércoles", comentó Zinedine Zidane tras el encuentro. Sin embargo, el árbitro del partido reflejó entre otras incidencias que el delantero portugués le empujó tras mostrarle la segunda amarilla, por lo que Cristiano se expone a ser sancionado incluso con cuatro partidos por su actitud contra el juez.

"Una vez mostrada la tarjeta roja, dicho jugador (Cristiano Ronaldo) me empujó levemente en señal de disconformidad", escribió De Burgos Bengoetxea en el acta arbitral, en el apartado de otras incidencias.

"Yo me quedo con que estoy muy orgulloso de los jgudores, porque también con diez lo hicieron muy bien y pelearon. Creyeron en la victoria hasta el final. Ahora tenemos la vuelta. Aqui no hay equipo A ni equipo B. Lo bueno de estap lantilla es que cumplen todos y lo que jueguen lo hacen muy bien. Significa que westamos muy concentrados e lo que hacemos y es una satisfacción para un entrenador", reconoció Zinedine Zidane tras la victoria lograda en el Camp Nou.

Al técnico francés se le preguntó, sobre todo, por tres jugadores (Marco Asensio, Isco y Kovacic) y el entrenador del Real Madrid no dudó en elogiarlos. "Asensio no me sorprende. Es un jugador con calidad, que rompe la línea, que es rápido.... Estamos contentos con él y con todos, porque no es fácil cuando tú entras en un partido así. Él entra muy rápido en el partido y cada vez aue juega hace la diferencia. hay que destacar, como siempre, el equipo, aunque individualidades hay en este equipo. Kovacic ha hecho un gran partido, de maravilla. Luego se ha hecho daño en el aductor, pero estoy muy contento con su actuación y con lo que hace, porque cumple también siempre. Sí esperaba esta versión de Isco. Cuando él firmó yo estaba cerca del equipo y veía todos los entenamientos y que necesitaba un poco de tiempo y jugar a menudo. No me sorprende proque no sólo hace la diferencia con el gol, sino que quitarle el balón es complicado y hace jugar al equipo. Me alegro por él y estoy contento por él y por el equipo", subrayó Zidane.