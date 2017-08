Vicente Muñoz dimite en la RFEF pero continúa al frente de la Valenciana Vicente Muñoz, durante una asamblea de la Federación Valenciana. / Jesús Signes Crisis total en la Federación Española por la marcha de 14 barones de la junta directiva tras solicitar el CSD que se expediente a 5 de ellos COLPISA/M. RODRÍGUEZ Sábado, 26 agosto 2017, 03:08

Nada menos que 14 de los 19 presidentes de las territoriales, salvo los de Galicia, Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, País Vasco y el presidente Juan Luis Larrea, presentaron ayer su dimisión como miembros de la junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF), según informó a lo largo de la tarde El País. Inicialmente sólo habían dimitido los cinco dirigentes regionales imputados en el marco de la ‘Operación Soule’, que tenían preparada su renuncia desde el jueves. Entre ellos se encuentra el de la Valenciana, Vicente Muñoz. Sin embargo, este viernes se les sumaron el resto en un gesto de solidaridad.

Los dirigentes investigados por la justicia esperaban a que el Consejo Superior de Deportes (CSD) enviara al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la petición de apertura de expediente, lo que sucedió ayer. Estos dirigentes eran Jacinto Andrés Alonso (Rioja), Antonio García Gaona (Ceuta), José Miguel Monje (Murcia), Diego Martínez (Melilla) y Vicente Muñoz (Valencia). Con esta maniobra, evitan ser suspendidos cautelarmente por el CSD, tal y como ocurrió en los casos de Ángel María Villar y Juan Padrón. Con este movimiento, dejaban de formar parte de la junta directiva, pero no de la asamblea.

Vicente Muñoz, sin embargo, negó ayer a este periódico que haya adoptado esta decisión por ese motivo. «He consultado con varios abogados y todos me han dicho que no hay ninguna razón para que me abran expediente. He presentado mi dimisión como medida de autodefensa, de mi propia persona y de la Federación Valenciana, argumentaba el dirigente.

En ese sentido, Muñoz especificó que sigue al frente de la Federación de la Comunitat y que no tienen ninguna intención de renunciar a este cargo. «No tengo ninguna razón para ello. Ya declaré ante el juez y no ha tomado ninguna medida cautelar contra mí. Mientras esto no suceda, yo mantengo que no he hecho nada ilegal, ni me he beneficiado como presidente de la Federación o directivo de la Española», asegura Vicente Muñoz.

Esta dimisión masiva genera otro gran cisma en el alto organismo del fútbol español. El presidente en funciones Juan Luis Larrea se queda sin 13 de sus directivos. Todos ellos tenían previsto dimitir si Villar, al que siempre fueron fieles, no lo hacía. Y todavía no lo ha hecho. En la reunión celebrada en la madrugada del martes pasado ya se produjeron discrepancias entre Larrea y los dirigentes territoriales, que votaron a favor de que la junta directiva se hubiera celebrado este jueves. Juan Luis Larrea, pese al resultado de la votación (14-2), impuso que se celebrara el 7 de septiembre. Alegó la trascendencia del partido entre España-Italia del 2 de septiembre, valedero para la clasificación del Mundial 2018 y la inminencia del levantamiento del secreto de sumario de la ‘Operación Soule’.

En este sentido, todos los que se han visto salpicados por la trama de la Federación Española prevén que el proceso se alargue, al menos en lo que queda de 2017 y el que viene. «Me lo he de tomar con paciencia, ya me han avisado los abogados de que esto va a ser lento... al menos 18 meses. Ya digo que yo estoy tranquilo. Supongo que tendré que ir de nuevo a declarar cuando me llame el juez, pero yo no he hecho nada irregular», insiste Muñoz.

Con este panorama de caos, el CSD ya había convocado a los 19 presidentes de territoriales a una reunión el próximo martes que se mantiene. El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, tutelará la hoja de ruta a seguir, ya sea con Villar dimitido o no, porque entiende que la situación es insostenible. La ‘Operación Soule,‘ instruida por el juez Pedraz en la Audiencia Nacional, investiga el presunto mal uso y apropiación indebida de fondos de la RFEF por parte de miembros de dicho organismo y provocó la detención del expresidente Ángel María Villar, de su hijo Gorka y del exvicepresidente Juan Padrón.

En la trama aparece como imputados, en clave valenciana el propio Vicente Muñoz, así como María José Claramunt y Víctor Oñate. En el caso de Claramunt, aparece en el primer sumario dictado por el juez Pedraz como el enlace de Gorka Villar para cerrar amistosos de la selección española. La directora de márketing de la Federación Española ya prestó declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional a finales de julio. Claramunt no quiso hablar públicamente a la salida del juzgado.

A la espera de que se le cite para declarar está Víctor Oñate, quien aparece junto a su empresa (VOS Sportsmarketing & Entertainment SL) en el segundo auto del juez Pedraz. El que fuera responsable de mercadotecnia del Valencia admite que es lógico que se le cite pero afirma que no hay irregularidades en sus negocios con la RFEF.