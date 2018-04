La valentía del Ontinyent no es suficiente en Pasarón Los valencianos plantean un partido muy serio pero el Pontevedra hace valer su ventaja de la ida (0-1) para ganar la Copa Federación R. D. Jueves, 12 abril 2018, 00:24

valencia. El Ontinyent no pudo cumplir el sueño de ganar la Copa Federación. Planteó un partido valiente que no sirvió para remontar la ventaja de un gol que se llevó el Pontevedra de El Clariano. La primera parte terminó sin goles en el marcador. Los valencianos estuvieron bien plantados y con la pausa necesaria para abordar la segunda parte con el objetivo de marcar para igualar al menos la eliminatoria. El Ontinyent, como ya anunció su técnico, no salió a la desesperada en Pasarón porque sabía que sus oportunidades en el partido de vuelta en esta final de la Copa Federación llegarían.

En la segunda parte los valencianos dieron un paso al frente y empezaron a dominar el partido. Las mejores oportunidades fueron para el Ontinyent pero unas veces Anxo y otras la falta de puntería hicieron que el marcado no se moviera en el estadio gallego. El entrenador del Pontevedra agotó los tres cambios rápido al ver que el partido se le podía ir de las manos. Una de las oportunidades más claras la tuvo Soler, pero Anxo estuvo sobresaliente para atajar el remate.