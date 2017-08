Premier Ultimátum de Diego Costa al Atlético Diego Costa, en un partido con la Selección. / Afp El delantero avisa a los rojiblancos de que mirará otras opciones si no hacen «un esfuerzo» por ficharle EUROPA PRESS Madrid Viernes, 18 agosto 2017, 14:30

El delantero hispano-brasileño Diego Costa ha avisado al Atlético de Madrid de que "si no hace un gran esfuerzo" para lograr su fichaje deberá empezar a mirar a otros clubes, a pesar de que durante todo el verano ha reiterado su intención de volver al club rojiblanco.

"Si el Atlético y el Chelsea no llegan a un acuerdo y el Atlético no hace un gran esfuerzo, no puedo seguir queriendo jugar en un club que no va a hace un esfuerzo más grande para ficharme", avisó Costa en declaraciones a ESPN Brasil.

El delantero internacional español, que no cuenta para Antonio Conte en el Chelsea, aseguró que la oferta que ha hecho este verano el Atlético de Madrid para lograr su vuelta "es más grande de lo que pagó" el club inglés por su fichaje en 2014, un traspaso que se fijó en unos 38 millones de euros.

"Mi agente me ha dicho que el Chelsea quiere una cantidad a la que el Atlético no puede llegar. El Atlético es un equipo que crece cada día, un gran equipo, pero no pueden pagar una cantidad extraordinaria", explicó Costa.

Por ello, pidió comprensión al club inglés. "Deben tener en cuenta todo lo que he hecho. No es culpa estar fuera del club. Si dependiera de mí estaría jugando. Ya ha pasado un mes. Las vacaciones están bien, pero empiezo a estar cansado y necesito que se resuelva mi situación", pidió.