Los técnicos cierran la polémica por el campo: «Ojalá se llene el Puchades» Tudela y Oliva, ayer en Paterna. / damián torres Oliva y Tudela aseguran estar centrados en el aspecto deportivo y el club aguarda a que los políticos confirmen si irán al derbi femenino L. MARTÍ/T. CALERO VALENCIA. Jueves, 7 diciembre 2017, 23:24

Jesús Oliva y Andrés Tudela, técnicos de Valencia y Levante respectivamente, no tienen «tiempo» de estar pensando en si el derbi debió disputarse en Mestalla. «No empleo energía en eso, tenemos que aislarnos de estas cosas», dijo Tudela antes de que el entrenador de las blanquinegras se refiriera al Antoni Puchades como «un gran estadio» y ambos lanzaran un deseo de cara al duelo de mañana: «Ojalá el campo se llene. No jugar en Mestalla no supone que no sea un gran partido».

Después de la declaración institucional de Les Corts expresando su malestar porque el derbi de la ciudad no se volviera a disputar en Mestalla, el Valencia aún está a la espera de que muchos políticos confirmen su presencia. Sí la han garantizado el director general del deporte, Josep Miquel Moya, el gerente de la Fundación, José Vicente Berlanga y la concejala de Deportes Maite Girao.

En lo que respecta al partido, llega el Levante en mejor forma y su técnico explicó que afrontan el derbi «a muerte». Oliva, por su parte, asegura que dos tropiezos consecutivos no afectan en el Valencia a la hora de enfocar el derbi: «Mis jugadoras ya están contentas y felices. Han cambiado el chip y ya están pensando en ganar. No merecimos los dos últimos resultados, pero esto es fútbol y no da tiempo a pensar en lo anterior».