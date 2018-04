Suspendido el juicio a Semedo mientras se negocia que se retire la acusación Ruben Semedo, esposado por la Guardia Civil. / Damián Torres El futbolista del Villarreal se encuentra actualmente en prisión por la retención de una persona y una supuesta extorsión A. RALLO Valencia Martes, 24 abril 2018, 16:05

Ruben Semedo no ha sido finalmente juzgado hoy por propinar un presunto botellazo a un joven a la salida de una conocida discoteca de Valencia. Se trataba del menor de los problemas judiciales que arrastra el jugador portugués en el Villarreal, actualmente en prisión por la retención de una persona y una supuesta extorsión para el cobro de una deuda. Justo antes de comenzar la vista, la acusación particular, el joven que supuestamente fue agredido por el deportista, ha aceptado negociar la retirada de la acusación en un acuerdo extrajudicial con la defensa del deportista. El pacto está pendiente de alguna cuestión y todavía no es firme. El juzgado ha dado un plazo de diez días para que el denunciante comunique si sigue adelante con el procedimiento.

Semedo se iba a enfrentar a un delito leve porque las lesiones que causó a la víctima no requirieron tratamiento médico posterior. Tuvo suerte. En ese caso, la pena solicitada podría haber sido de cárcel.