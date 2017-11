El IVF subastará el Elche a partir de 10 millones y ya cuenta con dos ofertas EFE ELCHE. Jueves, 16 noviembre 2017, 00:11

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) subastará el crédito que posee de la Fundación Elche CF, que tiene casi el 55 por ciento de las acciones del club, en una subasta en la que el precio mínimo de salida será de diez millones de euros y ya cuenta con dos posibles compradores.

Así lo indicó ayer el director del IVF, Manuel Illueca, quien indicó que el proceso se iniciará en diciembre y los diez millones se tendrán abonar en los próximos 15 años, con plazos que se marcarán en función de la categoría deportiva en la que juegue el equipo. Los interesados son Only One Way, liderada por José Miguel Garrido, que ya gestionó el Albacete, y el propio José Sepulcre, expresidente del Elche.