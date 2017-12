Mundial de Clubes | Final Sergio Ramos: «Es una nueva oportunidad de reivindicarnos» Sergio Ramos. / Amr Abdallah Dalsh (Reuters) El capitán del Real Madrid, que jugará infiltrado ante el Gremio, subraya que el grupo tiene «mucha ilusión de volver a casa con un título más». ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 15 diciembre 2017, 18:46

Sergio Ramos confía en dar una nueva alegría a la afición del Real Madrid conquistando el Mundial de Clubes y está convencido de que los blancos pondrán toda la carne en el asador para salir victoriosos del duelo que librarán el sábado en la final ante el Gremio de Porto Alegre. "Es una nueva oportunidad de reivindicarnos como campeones del Mundial de Clubes", manifestó el camero, que indicó que el grupo tiene "mucha ilusión de volver a casa con un título más".

Ausente en la semifinal ante el Al Jazira por problemas físicos, el sevillano apunta a titular el sábado, aunque tendrá que jugar infiltrado. Confirmó que se encuentra "bastante mejor" tras sufrir primero unas molestias en el sóleo y posteriormente una contractura en el cuello y la espalda. "Entrené sin problemas y estamos disponibles", subrayó. "Por mi forma de ser, me gusta jugarlo prácticamente todo. Ha sido una contractura bastante fuerte y quizás en otra ocasión me hubiese planteado otra alternativa, pero me gusta jugar los partidos importantes y mañana es uno de ellos", agregó.

Remarcó que, como siempre que hay un título en juego, "la motivación es muy buena". Podría ser el quinto que cae en las alforjas del Real Madrid en este 2017 que ahora toca a su fin, lo que pondría un extraordinario broche a "un año magnífico" e "inolvidable para la afición merengue, para los futbolistas del conjunto de Chamartín y para la historia del club. "Ojalá podamos disfrutar de tantos premios como se han conseguido este año, es señal de que las cosas se están haciendo bien", recalcó.

Alertó el capitán del Real Madrid de que el Gremio es "un equipo técnicamente muy bueno, con jugadores que marcan la diferencia, que son rápidos a la contra" y que "compite bien", por lo que auguró "un partido muy disputado".

Defensa del VAR

Recordó que habrá que tener cuidado para no ver rojas que priven al Real Madrid de piezas de cara al clásico del 23 de diciembre, aunque incidió en que no se esconderán a la hora de meter la pierna si es preciso ya que hay un título en juego. Defendió el VAR, pese a las demoras en el choque ante el Al Jazira. "El VAR va a ayudar y esa tecnología incluso ha tardado en llegar al fútbol", manifestó, aunque recordó que el fútbol no puede "perder su esencia" y cuanto menos tiempo para la tecnología el juego "mucho mejor".

Rehusó entrar en valoraciones sobre posibles incorporaciones en el marcado invernal, recordando que es a otros a quienes corresponde tomar ese tipo de decisiones. "Tenemos una grandísima plantilla para disputar todos los títulos que hay en juego y estamos abiertos a cualquier decisión que tomen desde arriba", apuntó.

Y se refirió por último a la amenaza de la FIFA de excluir a España del Mundial de Rusia por la presunta intromisión gubernamental en cuestiones federativas. "No creo que España pierda en los despachos lo que nos ha costado ganar en el campo", remachó.