Semedo, despreocupado por su incidente con la pistola

Sábado, 27 enero 2018, 15:29

El central del Villarreal, Ruben Semedo se ha visto envuelto en la polémica por haberle puesto una pistola en el cuello a un trabajador de una discoteca de Valencia con el que había discutido momentos antes, según la denuncia de la víctima. El club azulejero ha rechazado pronunciarse sobre el asunto hasta que no haya una sentencia firme al respecto por parte de un juez. No obstante, el futbolista portugués si se pronunció sobre lo ocurrido. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram: "Q singan inventando q yo sigo me recuperación" (sic).