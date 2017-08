España-Italia Los de Turín, con Isco y Villa por los ausentes David Villa (c), entre Isco y Bartra durante un enternamiento. / EFE Aunque en público probó con Asensio de ‘falso 9’, la primera idea de Lopetegui es colocar al ‘Guaje’ por Costa junto al malagueño, que entra por el lesionado Vitolo RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 30 agosto 2017, 19:59

Julen Lopetegui, pese a que ha utilizado muchos jugadores y tácticas en su primer año como seleccionador, tiene bastante claro el esqueleto de su once titular. Aunque en ocasiones no ha podido contar con ellos, y ha optado por distintos perfiles para atacar al rival, hay jugadores que se antojan clave para su equipo cualquier día. Y otros, que en función del rival pueden tener más protagonismo. Entre los fijos, con independencia de los que estén enfrente, son De Gea, Ramos, Piqué, Busquets, Iniesta, Silva y Costa. Ellos siempre han sido titulares cuando han estado disponibles. Forman parte de los once junto a un grupo de habituales, sólo sacrificados en función del rival.

En ese grupo están los dos laterales más usados (Carvajal y Alba) y los creativos con gol (Thiago y Vitolo). Sólo en determinados encuentros se han quedado sin arrancar desde el primer minuto. El caso más llamativo es el de Thiago, uno de las apuestas del seleccionador, pero que fue suplente en Turín. Aquella noche de octubre en el Juventus Stadium, Koke compareció junto a Busquets para reforzar el centro del campo. El rojiblanco ha ocupado el sitio cuando ha faltado Iniesta por lesión, pero ante Italia demostró que tiene cualidades más defensivas si se le requiere.

A lo largo de este verano el seleccionador ha estudiado las opciones ofensivas para el encuentro ante Italia del sábado, ya que la baja de Diego Costa impedía disponer de su tridente (Costa, Vitolo y Silva), que ha rendido de manera excepcional desde su llegada al cargo. El recuerdo de Turín es bueno, ya que España dominó el juego, marró sus opciones en la primera mitad e incluso tuvo la sentencia cuando iba 0-1 tras un gran movimiento de Costa. El ausente Vitolo, que fue el goleador tras un error de Buffon, dispuso del 0-2, pero lo marró. Fue antes de que una acción polémica, un penalti cometido por Ramos que costó el empate.

Por eso, su duda es ver cómo relevar a los dos ausentes. El puesto de Vitolo lo ocupará Isco, que ya fue titular en Skopje en detrimento del canario, aunque Vitolo es más profundo y menos asociativo, un perfil más similar al de Pedro. Falta por resolver el puesto de delantero. Aunque Álvaro Morata cuenta con la confianza del cuerpo técnico –fue titular en el estreno de Bruselas- el encuentro de la Eurocopa de Francia aún está en el recuerdo. Aquel día Morata no rindió al nivel esperado ante la BBC italiana (Bonucci, Barzagli y Chiellini), por lo que se duda si apostar por David Villa –algo que ensayó el martes a puerta cerrada- o salir sin un punta claro, usar un ‘falso 9’.

En la sesión a puerta abierta en la Ciudad del Fútbol, en la que hubo mucha expectación por parte de los aficionados, probó con Marco Asensio en punta, unos metros más adelantado que lo suele hacer en el Real Madrid. Lo hizo en medio de distintos partidos, en los que mezcló equipos en los que los laterales atacaban a los extremos.

Los jóvenes no se mojan

Suso no se quiso mojar sobre si ante una defensa tan rocosa como la de Bonucci (su compañero en Milán), Barzagli y Chiellini, lo mejor es jugar con un ‘9’ de referencia o un falso delantero. «Es una pregunta un poco difícil (sonrió). El míster estará analizando a Italia y ambas opciones. Tiene jugadores para hacer una cosa u otra. Lo afrontará de la mejor manera y seguro que sabe lo que será mejor. Será un partido bastante duro, eso seguro», apuntó el andaluz, mientras que Nacho no quiso mojarse sobre quién debe ser el delantero titular. «Villa y Asensio están en gran momento. Si David está aquí es porque lo está haciendo bien en su club. No vamos a explicar quién es David Villa y lo que ha hecho. Asensio está en su momento y tiene que aprovecharlo. Ojalá que los dos sean de la partida porque están en un buen momento y la selección tiene que aprovecharlo», dijo, antes de reconocer que Morata está rindiendo bien en el Chelsea: «Le veo feliz está marcando goles y dando asistencias. Lo importante es que de cabeza este bien para ayudarnos».