Federación Tres mujeres en la junta, auditoría externa y Velasco Carballo, nuevo presidente del CTA Luis Rubiales, comprometido con la transparencia en su campaña, elige 14 personas en su equipo directivo para que las decisiones sea tomen de un modo más «eficaz y operativo». RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 23 mayo 2018, 18:23

Comienzan los cambios en la Federación Española de Futbol (FEF). Luis Rubiales reunió por vez primera a su junta directiva. El nuevo presidente de la FEF, que fue elegido el pasado 17 de mayo por la Asamblea, reunió por primera vez a los miembros de su nueva junta directiva en la que se produjeron los nombramientos. En esta Junta destaca el reducido número de las misma con 14 miembros con lo que es mucho más eficaz y operativa, lo que también permitirá una mayor trasparencia en la toma de decisiones, y sobre todo en la comunicación de las mismas. Y es que Rubiales, consideró «inadmisible» que la nota del organismo en el índice que elabora Transparencia Internacional sea un 2,7 y se comprometió a que sea «modelo y referencia» en esta materia y a «estar en la vanguardia» tras conocer que la FEF figura en el puesto 56 de las 66 evaluadas.

En su Junta Directiva destaca la presencia por vez primera vez en la historia de la FEF, de tres mujeres, entre ellas un vicepresidente Ana Muñoz, exdirectora general del Consejo Superior de Deportes (CSD), que ocupará una nueva vicepresidencia para asuntos de integridad, y dos vocales, Maria Dolores Martínez (árbitro) y Marisa González quien ejercerá además la labor de portavoz de la Junta Directiva. Las otras vicepresidencias serán para Antonio Suárez, presidente de la territorial Canaria como responsable del fútbol profesional, Miquel Bestard, presidente de la territorial de Baleares y responsable del fútbol no profesional, Rafael del Amo, presidente de la territorial de Navarra y responsable del fútbol femenino, y Pedro Rocha, presidente de la Extremeña que estará al frente del fútbol sala.

Ana Muñoz ocupará una nueva vicepresidencia para asuntos de integridad; Antonio Suárez será responsable del fútbol profesional, Miquel Bestard se encargará del fútbol no profesional, Rafael del Amo del fútbol femenino y Pedro Rocha estará al frente del fútbol sala

Además de respaldar el anuncio hecho por el nuevo presidente después de su elección por la Asamblea General el pasado día 17 de llevar a cabo una auditoría, para comprobar la situación económica, la junta directiva aprobó el relevo al frente del Comité Técnico de Árbitros en el que el exárbitro madrileño Carlos Velasco Carballo reemplazará a Victoriano Sánchez Arminio, en el cargo desde 1989. El excolegiado internacional, que dejó el arbitraje al término de la Eurocopa de Francia 2016 después de treinta años de carrera, es instructor de VAR de la FIFA y dirige el equipo que ha empezado a trabajar para implantar el sistema en la Primera división española, en el que el aragonés Carlos Clos Gómez actúa como instructor.

Trabajo en equipo

Por la mañana, y antes de la Junta directiva, Luis Rubiales. estuvo en un acto de uno de los patrocinadores de la selección (Pelayo, que lleva diez años con la absoluta) junto a ex futbolistas de la AEDFI (Carlos Marchena, Manuel Sanchís, Rafael Gordillo, Francisco «Lobo» Carrasco y Julen Guerrero) y derrochó optimismo de cara a la participación de la selección en el próximo Mundial de Rusia. Además, el evento reveló una anécdota de la final del Mundial de Sudáfrica: Marchena saltó al césped con el gol de Iniesta para evitar que Holanda pudiera marcar mientras los nuestros celebraban... todos menos Casillas.

Hoy ha salido a la luz uno de los grandes secretos que NADIE sabía del Mundial de Sudáfrica. ¿Dónde estaba @MarchenaOficial mientras @andresiniesta8 marcaba EL GOL⚽️ que nos hizo CAMPEONES🌟? ¡Lo cuenta él mismo! ¡QUÉ GRANDE, CARLOS! 😍😍 ¡Pura #LaDiferenciaPelayo! @aedfi_ESpic.twitter.com/786FCSEla1 — Pelayo con la Roja (@pelayoconlaroja) May 23, 2018

El central, que era suplente, sólo abandonó el centro del campo cuando sus compañeros fueron volviendo a su campo regresó al banquillo. «Pensaba en que no sacaran. Se me vinieron a la cabeza imágenes de cuando era pequeño. Estaban los holandeses, el árbitro y yo. No salgo en ninguna celebración, pero lo que yo pensaba era en que no sacarán. Fue una reacción que no me esperaba ni yo. Vino por haber jugado mucho en la calle, sin árbitro, sin reglas, de pelearme. Va en mi ADN.. Era la típica que te hacían y te metían. Lo que se me pasó por la cabeza fue que no podía ser que después de tantos años para ser campeones del mundo nos fueran a hacer eso. Era absurdo, pero...», explicó el '4'. Todo por el equipo..

La relación completa de la Junta Directiva es la siguiente:

PRESIDENTE

D. Luis M. Rubiales

SECRETARIO GENERAL

D. Andreu Camps

VICEPRESIDENTE ECONÓMICO

D. Andreu Subies

VICEPRESIDENTE FÚTBOL PROFESIONAL

D. Antonio Suárez

VICEPRESIDENTE FÚTBOL NO PROFESIONAL

D. Miquel Bestard

VICEPRESIDENTE PARA EL FÚTBOL FEMENINO

D. Rafael del Amo

VICEPRESIDENTE PARA EL FÚTBOL SALA

D. Pedro Rocha

VICEPRESIDENTE PARA ASUNTOS DE INTEGRIDAD

Dña. Ana Muñoz

TESORERO

D. Eduardo Bandrés

VOCALES

D. Maximino Martínez

D. José Ángel Peláez

D. Francisco Goya

D. Iñaki Mardones

D. Eduardo Caturla

Dña. María Dolores Martínez

D. José Ramón Cuetos Lobo

Dña. Marisa González Casado