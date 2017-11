Amistoso La selección más plural Ls selección española, con la nueva camiseta. / Efe El combinado de Julen Lopetegui cuenta con jugadores procedentes de más equipos que nunca (17) y de cuatro ligas diferentes (Italia, Inglaterra, Alemania y España) RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 9 noviembre 2017, 03:36

«Es importante para nosotros, los que estamos fuera, que este cuerpo técnico nos siga a los partidos para convocarnos porque nos sentimos más valorados. Creo que es importante lo que está haciendo Lopetegui y su equipo técnico», explicó Luis Alberto, la última novedad de la selección española. «Ahora mismo está en un momento espectacular», explicó el seleccionador al anunciar la lista ante Costa Rica y Rusia sobre el futbolista de la Lazio.

Las estadísticas así lo confirman, ya que es el máximo asistente de la Serie A (7) y lleva tres goles pese a ser centrocampista. Tampoco es que el andaluz fuera un fijo con el técnico en las inferiores. «Con la sub-21 sólo jugué un partido y con la sub-19 un poco más. Es un entrenador con carisma, que te mira de frente, muy dialogante... Ahí reside también el éxito que ha tenido con la selección estos meses. Se ha visto una España diferente», explica.

El especial seguimiento de los jugadores españoles en los distintos estadios, el análisis de los rivales 'in situ' y por televisión, el diseño de las jornadas de concentración y la planificación del trabajo en el césped son los ejes del día a día de la selección. «Hemos optado por hacer la lista que entendíamos que era mejor para estos partidos, con el foco primordial de querer competir y ganar los partidos y, segundo, de ver a jugadores que creemos que pueden mezclar con nosotros. Entendemos que la mejor manera de preparar el Mundial es traer el grupo fuerte de jugadores que han estado con nosotros porque son los que más posibilidades tienen de estar», afirma, sin ocultar, que se reclutan futbolistas en función del juego del oponente. En esta lista se ha batido un registro, ya que hay jugadores de 17 equipos diferentes y de cuatro competiciones europeas distintas: Serie A italiana, Bundesliga alemana, Premier League inglesa y, por supuesto, La Liga.

El equipo de trabajo de Lopetegui está formado por su segundo Pablo Sanz, el preparador físico Óscar Caro, José Manuel Ochotorena como asistente con los porteros, además de los analistas Antolín Gonzalo y Pablo Peña. «Nuestro éxito pasa por la capacidad que tengamos para transmitir y motivar a nuestros futbolistas. Cuando tenemos la oportunidad de trabajar con los internacionales nos marcamos la obligación de afinar nuestras decisiones. Luego, contamos con unos jugadores que se comprometen al máximo, y eso es clave», afirmó hace unos meses el vasco durante el Máster de Entrenador en Fútbol que organiza la Fundación FEF junto al Comité de Entrenadores y la Universidad Rey Juan Carlos.

«Todos los jugadores tienen posibilidades. Siempre es importante que vean a todos los jugadores de distintas ligas, de muchos equipos», reconoció Vitolo, el segundo futbolista de Las Palmas que ha sido citado con este nuevo cuerpo técnico después de que Jonathan Viera debutase ante Israel en Jerusalén. Así, en el duelo ante Italia y debido a la ausencia de Diego Costa, se optó por reclutar a David Villa, que se convirtió en el primer futbolista de la Mayor League Soccer (MLS) en ser llamado por la selección.

El seleccionador en persona acudió a uno de sus partidos en la MLS en el Yankee Stadium en octubre de 2016. «Esta selección tiene un potencial enorme con la incorporación de muchos jugadores. Todos dijimos que tras ganar el Mundial y encadenar esa racha de cinco o seis años que había que tener paciencia. La calidad de la lista es alucinante. ¿Por qué no va a volver otra época gloriosa como la que tuvimos con Lopetegui», afirmó Villa tras participar unos minutos en el 3-0 ante Italia en el Bernabéu.

Lista complicada para Rusia

Otra de las novedades es Alberto Moreno, que regresa después de jugar en Sevilla ante Bolivia en mayo de 2014 su último partido, en la época de Vicente del Bosque. «Si es verdad que hacía tres años que no venía pero si estoy aquí de nuevo es porque estoy haciendo las cosas bien. En verdad no esperaba que me fueran a convocar aunque sí sabía que me estaban viendo porque el míster dijo que estaba rindiendo bien cuando le preguntaron por ese puesto. Lo importante es haber metido la cabeza», explicó antes de airear una anécdota previa a la convocatoria del viernes. «El jueves pasado le dije a Luis Alberto: 'Hermano, ¿te imaginas jugar otra vez juntos en el mismo equipo?' Y mira, ahora mismo nos han convocado a los dos con España y que después de seis o siete años, desde los tiempos del Sevilla Atlético, vamos a volver a jugar juntos».

El momento más complicado para Lopetegui será en mayo, cuando tenga que hacer la criba final para llevar a Rusia. Por el momento ha llamado a 47 futbolistas desde agosto de 2016 (seis de ellos son diferentes respecto a los que hizo debutar Del Bosque) y por tanto tendrá que descartar a más de la mitad ya que la FIFA sólo permite incluir a a 23 jugadores para el torneo, tres de los cuales deben ser porteros. «Sabemos que es muy complicado estar en la lista por el nivel de los jugadores que hay en España, pero hay que pelearlo para convencer al míster y demostrar que se puede estar ahí», reconoce el lateral 'red'.