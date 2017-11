Amistoso Entre porteros anda el juego Kepa, De Gea y Ochotorena durante un entrenamiento / EFE Cherchesov, Akinféev, Lopetegui, De Gea, Kepa y Romero acapararon los comentarios en la previa del Rusia-España RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 14 noviembre 2017, 02:51

Dos seleccionadores que ocuparon la portería de su selección, el titular del combinado ruso siendo duda tras dar un recital ante Argentina el pasado sábado y el habitual inquilino de la selección española hablando de sus suplentes: del que hizo su debut unas horas atrás en Málaga y del argentino al que ha relegado en el banquillo del Manchester United. Normalmente los guardametas están acostumbrados a que los focos mediáticos apunten hacia otra dirección, que sean los delanteros los más solicitados y aquellos de los que se habla siempre en las horas previas de un encuentro.

En San Petersburgo, curiosamente, fueron cinco metas y no goleadores los que estaban en boca de todos. Y no para hablar de fallos, de errores que supusieron derrotas. Stanislav Cherchesov es el seleccionador ruso, en el pasado fue internacional por sus buenas actuaciones en la portería del Spartak Moscú. Incluso fue mundalista en 1994 como Lopetegui, aunque en su caso puede añadir que participó en dos Eurocopas (1992 y 1996).

Antes de admitir la duda de Igor Akinféev, que rindió a un gran nivel frente a Argentina pero no pudo evitar la derrota de su selección, indicó que nunca se midió a Lopetegui en partido oficial. Al menos ellos no lo creen, aunque tampoco lo tienen claro. «No lo sé. He jugado algunos partidos en Rusia, con el Barça y el Rayo, pero no lo recuerdo», dijo por su parte el preparador vasco de ‘La Roja’ antes de analizar el debut de Kepa frente a Costa Rica. «No tuvo mucho trabajo, pero cuando tuvo que intervenir lo hizo bien», explicó Lopetegui.

A David de Gea también le preguntaron por Kepa, en el que hay grandes expectativas puestas. «Es un portero muy joven aún, le queda muchísima carrera. Es un gran chico y con una cabeza muy bien asentada. Tiene que seguir en ese nivel y creciendo partido a partido. No soy nadie para decir nada más sobre él. Entrenando con él te das cuenta de que tiene un gran nivel. Es un grandísimo portero», recordó antes de apuntar que pugna con él y con Pepe Reina por seguir «defendiendo la portería de la selección, intentando jugar lo máximo posible. Y venir con ilusión para competir con todo lo que tengamos».

El ‘diablo rojo’ negó que hubiese llamado a Sergio Romero, que el sábado jugó con Argentina ante Rusia, para preguntarle quién es el más peligroso de Rusia. «No, para eso tenemos al míster. Ya hemos visto alguna imagen de ellos. Tienen mucha calidad y son muy peligrosos».