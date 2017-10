Monreal: «El cuerpo técnico tiene mucho que ver con la clasificación»

Nacho Monreal llegó a la selección casi de casualidad, por la lesión de Jordi Alba en Turín hace un año, pero en estos doce meses se ha convertido en un fijo para el seleccionador. Sus características, que le permiten ser un defensa más al uso y menos llegador, le facultan para ser central en una línea de tres centrales que gusta mucho al seleccionador, al que quiso conceder su valía en la exitosa clasificación. «Aquí el mérito es de todos, no sólo de los jugadores. Es del entrenador, de los ayudantes. Estamos entre todos construyendo un proyecto nuevo que ha comenzado con buen pie y hay que seguir en esta línea», apuntó el navarro antes de pasar de puntillas por el asunto político que acaparó conversaciones al inicio de semana. «Buscamos dejar de lado la parte política y centrarnos en la parte deportiva que es lo que mejor sabemos hacer. Estamos centrados en el fútbol, damos prioridad a la pelota y al partido que nos queda por disputar.

Jonathan Viera por su parte no oculta la ilusión por debutar con la absoluta. Intuye que puede tener una oportunidad al estar la clasificación para el Mundial más que decidida y quiere aprovecharla. «Gracias por darme la titularidad y ponerme a jugar», bromeó al escuchar una pregunta que daba por fijo su debut, que será el sexto de Lopetegui y el 777 de la historia de la selección española. «Agradezco mucho al míster sólo por venir, el simple hecho de estar aquí es un premio. Estoy muy feliz y seguiré igual para tener nuevas oportunidades y aprovecharlas. Estamos muy contentos del grupo que ha formado el seleccionador. El mérito hay que dárselo a todos, desde el cuerpo técnico pasando por los jugadores hasta el utillero».

Por último, cuando le preguntaron por lo sucedido en el Camp Nou en el último partido de Liga entre Barcelona y Las Palmas, señaló: «Al principio no sabíamos si íbamos a jugar o no. Jugar en los estadios así no es bueno, es una pena. Es un espectaculo, espero que no vuelva a pasar porque el fútbol sin gente no merece la pena jugar».